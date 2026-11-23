تطرح الهيئة القومية لسكك حديد مصر فرص عمل جديدة أمام الحاصلين على المؤهلات الفنية المتوسطة وفوق المتوسطة، في إطار خطة دعم الكوادر البشرية وتوفير العمالة اللازمة لتشغيل وتطوير مرفق السكك الحديدية، حيث أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة لتعيين 2666 موظفا بالهيئة في عدد من التخصصات الفنية والتشغيلية بالمحافظات.

وجاء الإعلان رقم 9 لسنة 2026، لشغل وظائف بالدرجة الرابعة ضمن المجموعة النوعية الفنية الهندسية المساعدة، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أن يتم التقديم إلكترونيا من خلال بوابة الوظائف الحكومية، وفق المواعيد والشروط المحددة بالإعلان.

التخصصات المطلوبة في وظائف السكة الحديد 2026

تتضمن المسابقة 2666 فرصة عمل موزعة على مجموعة من الوظائف الفنية والتشغيلية، التي تستهدف دعم قطاعات الصيانة والتشغيل والحركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتشمل التخصصات التالية:

وظائف السكة الحديد 2026

فني صيانة وتجديدات سكة.

فني حركة وبلوك.

فني إشارات.

فني مزلقان.

فني مناورة.

صراف تذاكر.

مشرف قطار.

مساعد قائد قطار.

فني ميكانيكا.

فني كهرباء.

فني براد.

فني لحام.

شروط التقديم في وظائف السكة الحديد

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة، وتتمثل أبرزها فيما يلي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

أن يكون المتقدم من الذكور فقط، وفقا لما ورد بالإعلان وطبيعة الوظائف.

ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره المدة القانونية المقررة.

الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتناسب مع طبيعة الوظيفة المتقدم إليها.

وظائف السكة الحديد 2026

المؤهلات المطلوبة لوظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر

اشترط الإعلان توافق المؤهل الدراسي والتخصص مع طبيعة الوظيفة، حيث تختلف المتطلبات من وظيفة إلى أخرى، وجاءت كالتالي:

وظائف تتطلب تخصص ميكانيكا أو كهرباء:

يشترط الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط في أحد تخصصي الميكانيكا أو الكهرباء للمتقدمين إلى وظائف:

مساعد قائد قطار.

فني مناورة.

فني براد.

فني حركة وبلوك.

فني إشارات.

فني مزلقان.

فني صيانة وتجديدات سكة.

وظائف تتطلب تخصصات فنية محددة:

فني كهرباء: مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط تخصص كهرباء.

فني ميكانيكا: مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط تخصص ميكانيكا.

فني لحام: مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط تخصص لحام.

وظائف مشرف قطار وصراف تذاكر:

يشترط الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط مناسب لطبيعة العمل في الوظيفتين.

وشدد الجهاز على ضرورة الالتزام بالمؤهلات والتخصصات المحددة لكل وظيفة، موضحا أن طلب التقديم سيتم رفضه حال ثبوت حصول المتقدم على مؤهل أعلى أو أقل من المستوى الدراسي المطلوب لشغل الوظيفة.

المحافظات المسموح بالتقديم منها والاختبارات المطلوبة

قصر الإعلان التقديم على المتقدمين من أبناء المحافظة التي يقع بها محل إقامتهم، وفقا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي، وذلك في إطار توزيع الوظائف على المحافظات المحددة عبر بوابة الوظائف الحكومية.

كما يتعين على المتقدمين اجتياز الامتحانات والتدريبات المقررة لشغل الوظائف، إلى جانب اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات، وفقا للإجراءات والضوابط التي حددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

رسوم التقديم والمستندات المطلوبة في امتحان وظائف السكة الحديد

ألزم الإعلان المتقدمين بسداد 30 جنيها رسوم أداء الامتحان، بالإضافة إلى 200 جنيه مقابل تسهيل إجراءات التقديم والخدمات المصاحبة، على أن يتم السداد نقدا أو باستخدام البطاقات البنكية.

كما يتعين على المتقدم إحضار أصل وصورة من المستندات التالية يوم أداء الامتحان:

بطاقة الرقم القومي سارية، على الوجهين.

أصل المؤهل الدراسي.

مستند الموقف من الخدمة العسكرية.

بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، إن وجدت.

وظائف السكة الحديد 2026

موعد التقديم في وظائف السكة الحديد 2026

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فترة التقديم في مسابقة وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتبدأ يوم 29 نوفمبر 2026 وتستمر حتى 13 ديسمبر 2026.

ويتم تسجيل طلبات التوظيف إلكترونيا من خلال بوابة الوظائف الحكومية

ويتعين على الراغبين في التقديم مراجعة شروط الوظيفة والتخصص والمؤهل المطلوب قبل تسجيل البيانات، والتأكد من استيفاء جميع المستندات والضوابط المحددة بالإعلان