في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ودعم المشروعات القومية الكبرى، أعلنت وزارة العمل، بالتنسيق مع مديرية العمل بمحافظة البحيرة، عن توافر عدد من الفرص الوظيفية المتميزة لدى شركة روسية عاملة في مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك برواتب شهرية مجزية تصل إلى 30 ألف جنيه، مع إتاحة التقديم للشباب من أبناء محافظة البحيرة وكافة محافظات الجمهورية دون اشتراط مؤهل دراسي.

التخصصات المطلوبة وتفاصيل الرواتب الشهرية

وتتضمن الفرص المعلنة 5 تخصصات فنية وحرفية متنوعة، تتحدد رواتبها وفقاً للمهنة وسنوات الخبرة على النحو التالي:

لحام كهرباء وأرجون: رواتب تبدأ من 18 ألف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه شهرياً.

برادين مواسير: رواتب تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 25 ألف جنيه بعد 3 أشهر من العمل.

برادين تركيبات: رواتب تبدأ من 15 ألف جنيه شهرياً وتزيد بعد 3 أشهر.

حداد مسلح: راتب شهري يبلغ 14,500 جنيه.

فورمجي خرسانة مسلحة: راتب شهري يبلغ 14,500 جنيه.

مزايا وحقوق وظيفية متكاملة للعاملين

ويحصل المقبولون في هذه الوظائف على حزمة من الامتيازات التي تضمن بيئة عمل مستقرة، تشمل:

نظام العمل والإجازات: 24 يوم عمل مقابل 6 أيام إجازة مدفوعة الأجر.

الإقامة والتغذية: توفير سكن مفروش بالكامل للمغتربين، و3 وجبات متكاملة يومياً (إفطار، غداء، عشاء) مجاناً.

الانتقالات والتأمينات: توفير أتوبيسات مكيفة لنقل العاملين من السكن إلى مواقع العمل والعكس، إلى جانب التمتع بتأمين صحي واجتماعي شامل.

مجانية التقديم: أكدت الوزارة أن التقديم مجاني تماماً وبدون أي رسوم أو مقابل مادي تحت أي مسمى.

شروط التقدم والمستندات المطلوبة

وحددت الشركة ومديرية العمل عدداً من الضوابط البسيطة للالتحاق بالوظائف:

السن: ألا يزيد عمر المتقدم على 50 عاماً.

المؤهل والخبرة: لا يُشترط الحصول على مؤهل دراسي محدد ويُكتفى بإجادة القراءة والكتابة، مع ضرورة توافر خبرة سابقة في المهنة المتقدم إليها.

الموقف القانوني: أن يكون المتقدم غير مؤمن عليه وقت التقديم، ولديه موقف نهائي من التجنيد أو الإعفاء من الخدمة العسكرية.

الأوراق المطلوبة: صورة بطاقة الرقم القومي السارية، ونموذج (111)، وصورة شخصية حديثة.

مواعيد ومكان إجراء المقابلات الشخصية

وتُعقد المقابلات الشخصية المباشرة للمتقدمين اعتباراً من غدٍ الأحد الموافق 22 نوفمبر وحتى الخميس 26 نوفمبر 2026، يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.