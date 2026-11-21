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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم استهداف سفينة شحن جافة كانت تنقل شحنات مزدوجة الاستخدام لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية، في مياه البحر الأسود جنوب أوديسا.



وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) أنه تم استهداف سفينة بحرية من نوع سفن الشحن الجافة في مياه البحر الأسود، جنوب مدينة أوديسا، كانت تنقل شحنات مزدوجة الاستخدام لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية.



وأشارت الوزارة إلى شنّ القوات المسلحة الروسية لضربات باستخدام طائرات مسيّرة على منشآت للطاقة، وكذلك على سفن بحرية تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.



وأضافت أن القوات المسلحة الروسية استهدفت محطة كهرباء فرعية بجهد 110 كيلوفولت في مدينة فينيتسا، تؤمّن تشغيل منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية.



وتستهدف القوات الروسية، بشكل يومي مجمعات صناعية عسكرية في أوكرانيا، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، ومراكز صنع القرار، والمواني وبنى تحتية أوكرانية، تستخدم لأغراض عسكرية، وذلك ردًا على هجمات النظام الأوكراني ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية الروسية.