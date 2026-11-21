حقق فريق بورنموث فوزًا مستحقًا على حساب ضيفه نوتينجهام فورست بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، 21 نوفمبر 2026، على ملعب فيتاليتي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح إيفانيلسون التسجيل لصالح بورنموث في الدقيقة 19، بعدما استغل تمريرة حاسمة من زميله جيمس هيل، ليمنح أصحاب الأرض التقدم مبكرًا.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز جاستن كلويفرت تقدم بورنموث بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد صناعة مميزة من ماركوس تافيرنييه.

وبهذا الانتصار، واصل بورنموث كتابة التاريخ، بعدما حقق الفوز التاسع على التوالي في جميع المسابقات، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ النادي.

ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين الفريقين في مواجهة الإياب ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين، يوم 24 يناير 2027، على ملعب سيتي غراوند.