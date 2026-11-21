توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة إلى المائلة للحرارة على معظم أنحاء الجمهورية غدًا، الأحد، مع ظهور شبورة مائية قد تصل إلى حد الكثافة أحيانًا على عدد من الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتمتد جنوبًا إلى حلايب وشلاتين، بالتزامن مع استمرار الأجواء المائلة للبرودة إلى الباردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس غد، الأحد، يشهد اعتدالًا يميل إلى الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، بينما يكون حارًا على مناطق جنوب الصعيد، في حين تنخفض درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على معظم المناطق.

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وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار التقلبات المرتبطة بطبيعة فصل الخريف، مع ظهور عدد من الظواهر الجوية التي تستدعي الانتباه، وفي مقدمتها الشبورة المائية الصباحية وفرص سقوط الأمطار الخفيفة، إلى جانب نشاط الرياح على بعض المناطق خلال الأيام المقبلة.

ما موعد ظهور الشبورة المائية غدًا الأحد وأين تنتشر؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من صباح غد الأحد، حيث من المتوقع ظهورها اعتبارًا من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الدكتورة إيمان شاكر إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر، خاصة خلال القيادة في الصباح الباكر، مع الالتزام بإجراءات السلامة اللازمة لتجنب الحوادث الناتجة عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتشمل المناطق المتوقع تأثرها بالشبورة الطرق المؤدية من وإلى عدد من المحافظات والمناطق الواقعة شمال البلاد، بالإضافة إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع اختلاف كثافة الشبورة من منطقة إلى أخرى.

هل توجد فرص لسقوط الأمطار غدًا في المحافظات؟

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 30%، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع امتداد فرص سقوط الأمطار جنوبًا إلى مناطق من حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

كما توقعت الهيئة ظهور بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، بنسبة حدوث تبلغ نحو 10%.

وتختلف فرص سقوط الأمطار بحسب المناطق وتطورات الحالة الجوية، إذ تتركز الفرص الأساسية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وحلايب وشلاتين، بينما تظل فرص الأمطار على المناطق الممتدة حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ضعيفة جدًا.

كم تسجل درجات الحرارة غدًا الأحد في القاهرة والمحافظات؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا، الأحد، والتي تشهد تفاوتًا بين شمال البلاد وجنوبها، مع استمرار الأجواء المعتدلة نهارًا على معظم المناطق وارتفاع درجات الحرارة على جنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة وفقًا للمناطق الجغرافية على النحو الآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 25 و26 درجة مئوية، بينما تتراوح الصغرى بين 16 و17 درجة.

السواحل الشمالية: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 24 و26 درجة مئوية، والصغرى بين 15 و17 درجة.

شمال الصعيد: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 26 و28 درجة مئوية، والصغرى بين 11 و13 درجة.

جنوب الصعيد: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 31 و33 درجة مئوية، والصغرى بين 14 و17 درجة.

وتوضح هذه المعدلات استمرار الفارق الحراري بين ساعات النهار والليل، حيث تسجل مناطق شمال الصعيد أقل درجات الحرارة الصغرى، بينما تظل درجات الحرارة العظمى مرتفعة نسبيًا على جنوب الصعيد مقارنة بباقي أنحاء الجمهورية.

كيف سيكون الطقس في مصر من الاثنين 23 نوفمبر حتى الجمعة 27 نوفمبر؟

وفيما يتعلق بتوقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، أوضحت الدكتورة إيمان شاكر أن البلاد ستشهد خلال الفترة من الاثنين 23 نوفمبر وحتى الجمعة 27 نوفمبر أجواء خريفية معتدلة إلى مائلة للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون الطقس حارًا على جنوب الصعيد.

وأضافت أن درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب المناطق، وهو ما يعكس استمرار الأجواء الخريفية التي تجمع بين الاعتدال والحرارة نهارًا والانخفاض النسبي في درجات الحرارة ليلًا.

وتستمر هذه الأجواء على مدار الفترة المحددة، مع اختلاف درجات الحرارة من منطقة إلى أخرى، وظهور بعض الظواهر الجوية التي تشمل فرص سقوط الأمطار الخفيفة ونشاط الرياح على مناطق محددة.

ما المناطق المعرضة للأمطار خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر؟

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 30%، اعتبارًا من الاثنين 23 نوفمبر وحتى الأربعاء 25 نوفمبر، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع امتدادها جنوبًا إلى مناطق حلايب وشلاتين.

ومن المتوقع أن تسقط هذه الأمطار على فترات متقطعة، بما يعني عدم استمرارها طوال اليوم أو بالضرورة على جميع المناطق الواقعة ضمن نطاق التوقعات.

وتستدعي هذه التوقعات متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الهيئة، للتعرف على تطورات فرص الأمطار والمناطق الأكثر تأثرًا بها خلال الأيام المحددة.

هل تنشط الرياح في مصر خلال الأيام المقبلة؟

وفيما يتعلق بنشاط الرياح، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح قد يؤثر أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

ويأتي نشاط الرياح ضمن الظواهر الجوية المتوقع ظهورها خلال الفترة من الاثنين 23 نوفمبر وحتى الجمعة 27 نوفمبر، بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة إلى المائلة للحرارة نهارًا، والمائلة للبرودة إلى الباردة خلال الليل والصباح الباكر.

ما درجات الحرارة المتوقعة من الاثنين 23 نوفمبر حتى الجمعة 27 نوفمبر؟

أوضحت الدكتورة إيمان شاكر أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 23 نوفمبر وحتى الجمعة 27 نوفمبر ستشهد تفاوتًا بين مناطق الجمهورية، وجاءت المعدلات المتوقعة على النحو الآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 24 و25 درجة مئوية، والصغرى بين 15 و16 درجة.

السواحل الشمالية: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 22 و23 درجة مئوية، والصغرى بين 15 و17 درجة.

شمال الصعيد: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 24 و26 درجة مئوية، والصغرى بين 12 و13 درجة.

جنوب الصعيد: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 31 و33 درجة مئوية، بينما تبلغ درجات الحرارة الصغرى 17 درجة.

وتشير هذه المعدلات إلى استمرار الأجواء المعتدلة نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، مع بقاء جنوب الصعيد المنطقة الأعلى في درجات الحرارة العظمى، مقابل انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ما نصائح الأرصاد للمواطنين لمواجهة الشبورة والأمطار؟

ناشدت الدكتورة إيمان شاكر المواطنين اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة خلال فترات تكون الشبورة المائية، خاصة في الفترة الممتدة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا.

كما شددت على أهمية متابعة التحديثات والنشرات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في ضوء التغيرات السريعة التي قد تطرأ على خرائط الطقس، لا سيما خلال فصل الخريف الذي يشهد تغيرات في الأحوال الجوية.

وتظل متابعة توقعات درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار وحالة الشبورة المائية من الأمور المهمة خلال الأيام المقبلة، خصوصًا للمسافرين على الطرق السريعة والمواطنين المتجهين إلى مناطق السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لضمان اتخاذ الاحتياطات المناسبة وفقًا للظواهر الجوية المتوقعة.