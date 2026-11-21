أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في دولة الإمارات، تحذيرا بشأن مخاطر لعبة الفيديو الشهيرة «جراند ثفت أوتو 6» (GTA 6)، منبها إلى ما تتضمنه من مشاهد وممارسات غير مشروعة، قد تثير مخاوف تتعلق بتأثير المحتوى المعروض على الأطفال والنشء، في ظل الانتشار الواسع للألعاب الإلكترونية بين الفئات العمرية الصغيرة.

ويأتي التحذير، في وقت تتزايد فيه النقاشات حول المحتوى الذي تقدمه ألعاب الفيديو ذات الطابع الإجرامي، خصوصا الألعاب التي تتيح للاعبين محاكاة أنشطة مخالفة للقانون داخل عوالم افتراضية، مثل السرقة والاعتداءات والعنف المسلح، إلى جانب سلوكيات أخرى لا تتناسب مع أعمار الأطفال.

وتحظى سلسلة «GTA» بشعبية كبيرة على مستوى العالم، بسبب طبيعة اللعب المفتوحة التي تمنح المستخدم حرية الحركة وتنفيذ مهام متعددة، إلا أن هذه الخصائص صاحبتها انتقادات متكررة بسبب طبيعة المشاهد والمضامين التي تتضمنها.

وحذر الجهاز من أن بعض المضامين داخل اللعبة قد تسهم في تطبيع سلوكيات خطرة لدى صغار السن، لا سيما عند التعامل معها باعتبارها مجرد وسيلة للترفيه، دون إدراك طبيعة الأنشطة التي يجري تصويرها أو تداعياتها السلوكية.

وشدد على أهمية رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات والأنشطة المرتبطة بها.

ودعا الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في دولة الإمارات، أولياء الأمور، إلى تعزيز الرقابة الأسرية على استخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية، والتحقق من طبيعة المحتوى والتصنيف العمري قبل السماح بممارستها، إلى جانب متابعة اهتمامات الأبناء وسلوكياتهم، وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة للمحتويات التي تروج بصورة مباشرة أو غير مباشرة لممارسات غير قانونية.

وأكد أن حماية الأطفال من مخاطر المخدرات مسؤولية مشتركة، تبدأ من الأسرة عبر الحوار والتوجيه ومتابعة الأنشطة اليومية للأبناء، مع ضرورة تشجيعهم على ممارسة أنشطة بديلة ومفيدة واستثمار أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

ويأتي التحذير الإماراتي؛ بالتزامن مع تصاعد الجدل في عدد من دول الخليج بشأن محتوى ألعاب الفيديو، خصوصا سلسلة «جراند ثفت أوتو»، التي تتضمن عوالم افتراضية تحاكي الجريمة والعنف والأنشطة غير المشروعة.

وكانت جهات بحرينية قد حذرت أيضا من المحتوى غير الأخلاقي ومشاهد العنف في اللعبة، فيما حددت هيئة الإعلام الوطنية الإماراتية التصنيف العمري للعبة «GTA 6» عند 21 عاما، وفقا لتقارير إعلامية.