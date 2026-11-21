حقق فريق كوفنتري سيتي فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، على ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا «ريكوه»، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة، حيث افتتح تايوو أونيي التسجيل لصالح كوفنتري في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك يريمي بينو التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 13.

وعاد تاتسوهيرو ساكاموتو ليمنح أصحاب الأرض التقدم مجددًا في الدقيقة 30، لكن كريستال بالاس نجح في إدراك التعادل عن طريق يورغن ستراند لارسن، الذي سجل هدفًا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، استمرت المحاولات من الفريقين لحسم المواجهة، حتى جاءت الدقيقة 85 لتشهد هدف الفوز لصالح كوفنتري سيتي، بعدما سجل دوايت ماكنيل لاعب كريستال بالاس هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح أصحاب الأرض ثلاث نقاط ثمينة.

وحملت المباراة مفارقة لافتة، إذ شهدت الظهور الأول للمدرب توماس فرانك على رأس القيادة الفنية لكريستال بالاس، لكنه استهل مشواره مع الفريق بالخسارة أمام كوفنتري سيتي.