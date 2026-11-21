حقق ديبورتيفو ألافيس فوزا ثمينا على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب مينديزوروتزا في إطار الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل ثلاثية ألافيس كل من أنخيل بيريز في الدقيقة الثانية ولوكاس بويي في الدقيقة 62 ودينيس سواريز في الدقيقة 90، بينما أحرز ناهول تاناليا لاعب ألافيس هدف ديبورتيفو لاكورونيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41.

ورفع ألافيس رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن مؤقتا، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو لاكورونيا عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا.