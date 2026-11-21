التقى رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن، السبت، وفدًا رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية، في مدينة إسطنبول، لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتدهور الأوضاع الإنسانية، وفقًا لمصادر أمنية تركية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن اللقاء تناول تصاعد الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات في المسجد الأقصى، إلى جانب الخروقات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، بما فيها عملية عسكرية إسرائيلية حديثة تجاوزت ما يُعرف بـ«الخط الأصفر».

كما ناقش الجانبان عنف الاحتلال الإسرائيلي والممارسات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا، فضلًا عن الخطوات اللازمة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإحياء خطة السلام التي تعطلت بسبب الانتهاكات الإسرائيلية.

وتطرق الاجتماع إلى التدهور المتزايد للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل الظروف الشتوية القاسية، والاحتياجات المتزايدة للسكان.

وجدد قالن، خلال اللقاء، تأكيد دعم تركيا لفلسطين والشعب الفلسطيني، كما بحث الجانبان الجهود التركية المتواصلة بالتعاون مع الوسطاء الآخرين والشركاء الدوليين لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.