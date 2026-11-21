أكد النائب أيمن حامد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، أن انطلاق الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة» يعكس إدراكًا مهمًا لقيمة القوة الناعمة المصرية، وقدرة المؤسسات الإعلامية على تحويل التراث إلى مشروع متجدد يصنع المستقبل، مشيرًا إلى أن ريادة مصر في تلاوة القرآن الكريم أصبح جزءًا من حضور مصر الحضاري والثقافي في وجدان العالم الإسلامي.

وقال حامد إن قيمة البرنامج الحقيقية تمكن في إعادة بناء الجسر بين الأجيال والمدرسة المصرية العريقة في التلاوة، مؤكدًا أن الأمم التي تحترم تاريخها لا تكتفي باستدعاء رموزه، وإنما تعمل على إنتاج امتدادات جديدة لهذا التاريخ، وهو ما يمنح تجربة «دولة التلاوة» أهمية تتجاوز فكرة المسابقة التلفزيونية.

وأضاف أن وجود آلاف المتسابقين من مختلف المحافظات يكشف عن حقيقة مهمة، وهي أن المواهب المصرية لا تنقصها القدرة، وإنما تحتاج إلى مؤسسات تمتلك الرؤية والقدرة على الاكتشاف والاحتضان والتأهيل، لافتًا إلى أن الاستثمار في هذه المواهب هو استثمار في رأس المال الثقافي والروحي للمجتمع.

القرآن الكريم روافد تشكيل الشخصية والوجدان المصري

وأوضح وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ أن القرآن الكريم كان ولا يزال أحد أهم روافد تشكيل الشخصية والوجدان المصري، وأن أصوات كبار القراء المصريين تجاوزت حدود الجغرافيا، وأصبحت جزءًا من الذاكرة الروحية للمسلمين في مختلف أنحاء العالم، ومن ثم فإن الحفاظ على هذه المدرسة مسؤولية ثقافية ووطنية تتطلب رؤية مستدامة لا ترتبط بموسم تلفزيوني أو حدث إعلامي عابر.

وأشار حامد إلى أن التحدي الحقيقي أمام البرنامج يتمثل في تحويل لحظة الاكتشاف الإعلامي إلى مسار مؤسسي مستمر، يوفر للموهوبين فرص التدريب والرعاية والتطوير، ويضمن ألا تنتهي رحلتهم بانتهاء المنافسة، بل تتحول مشاركتهم إلى بداية حقيقية لمسيرة من العطاء والإبداع.

وثمن التعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، معتبرًا أن هذا التكامل يمثل نموذجًا مهمًا لتلاقي المؤسسات الدينية والإعلامية حول هدف وطني مشترك، يقوم على تقديم خطاب ديني مستنير، وحماية الهوية الثقافية، ومواجهة أنماط التسطيح والتراجع في الذائقة العامة.