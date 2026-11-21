يبحث عدد كبير من الراغبين في شراء الذهب عن سعر الذهب الان في مصر، والذي ضربته موجة تراجع قوية في الأسواق العالمية، وسط انخفاضات متتالية انعكست على أسعار الأعيرة المختلفة داخل محال الصاغة، ليفقد الذهب جزءا كبيرا من مكاسبه السابقة، بالتزامن مع تصاعد عمليات البيع في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب في مصر تراجعا ملحوظا خلال تعاملات السبت 21 نوفمبر 2026، بعدما تجاوزت خسائر المعدن عالميا 2%، في واحدة من أقوى موجات الهبوط المسجلة منذ أكثر من عام.

وتأتي هذه التحركات بعد انخفاض الذهب محليا بنحو 6.5% خلال أسبوع، مع وصول إجمالي تراجعه منذ بداية نوفمبر إلى نحو 9.7%.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في محال الصاغة خلال تعاملات اليوم المستويات التالية:

عيار 24: بلغ سعر البيع 6265 جنيها، مقابل 6215 جنيها للشراء.

عيار 21: سجل سعر البيع 5480 جنيها، مقابل 5440 جنيها للشراء.

عيار 18: وصل سعر البيع إلى 4695 جنيها، مقابل 4665 جنيها للشراء.

عيار 14: سجل سعر البيع 3655 جنيها، مقابل 3625 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب: بلغ سعر البيع 43840 جنيها، مقابل 43520 جنيها للشراء.

أونصة الذهب بالجنيه المصري: سجلت 194795 جنيها للبيع، مقابل 193375 جنيها للشراء.

أونصة الذهب بالدولار: سجلت 3532.81 دولار.

أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

واصلت مختلف أعيرة الذهب انخفاضها في السوق المحلية، إذ سجل عيار 21 تراجعا بقيمة 10 جنيهات، بما يعادل 0.18%، بينما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 80 جنيها، وتراجعت أوقية الذهب بقيمة 5.44 دولار، بنسبة بلغت 0.15%.

وتختلف أسعار البيع والشراء من تاجر إلى آخر ومن محل صاغة لآخر، كما تخضع للتغير على مدار اليوم وفقا لتحركات البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 21 نوفمبر 2026

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5480 جنيها للبيع و5440 جنيها للشراء، ليواصل العيار الأكثر انتشارا في السوق تحركاته الهبوطية متأثرا بالتراجع الحاد الذي تشهده الأسعار العالمية.

ويحظى عيار 21 بمتابعة واسعة من المواطنين، باعتباره الأكثر استخداما في صناعة المشغولات الذهبية، فضلا عن دخوله ضمن اختيارات الراغبين في الادخار والاستثمار، وهو ما يجعل تحركاته مؤشرا مهما لاتجاهات سوق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم



الذهب عالميا يكسر مستويات 3700 و3600 دولار

شهدت البورصات العالمية موجة بيع قوية دفعت سعر أوقية الذهب إلى الهبوط دون مستوى 3700 دولار، ثم كسر حاجز 3600 دولار، مع اقترابها من مستوى 3500 دولار، وسط تزايد الضغوط البيعية وتسارع وتيرة التراجع.

ويعكس اختراق هذه المستويات السعرية حجم الضغوط التي تعرض لها المعدن النفيس، خاصة أنها كانت تمثل نقاط دعم مهمة خلال التداولات السابقة.

وفي الوقت نفسه، وصلت مؤشرات الزخم اليومية إلى مناطق التشبع البيعي، بما يعكس قوة عمليات البيع خلال فترة زمنية قصيرة.

إلا أن الوصول إلى هذه المناطق لا يعني بالضرورة انتهاء موجة الهبوط أو حدوث ارتداد سريع، إذ تظل تحركات الذهب مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية وقدرته على الاستقرار عند مستويات الدعم الجديدة.

أسعار الذهب اليوم

هل الوقت مناسب لشراء الذهب بعد التراجع؟

أعادت الانخفاضات الأخيرة أسعار الذهب إلى دائرة اهتمام المواطنين الراغبين في الشراء، خاصة بعد خسارة الجرام نحو 600 جنيه منذ بداية نوفمبر، وتراجع عيار 21 بنحو 2200 جنيه منذ بداية العام.

لكن تحديد توقيت الشراء لا يعتمد على انخفاض السعر وحده، بل يرتبط بهدف المشتري والمدة التي يخطط للاحتفاظ خلالها بالذهب، فضلا عن متابعة اتجاهات الأسعار العالمية وسعر الدولار وحركة السوق المحلية.

كما ينبغي حساب الفارق بين سعري البيع والشراء، ومراعاة قيمة المصنعية والدمغة والعلاوة السعرية، خاصة عند شراء المشغولات الذهبية، حتى يتمكن المستهلك من تقدير التكلفة الفعلية للشراء واتخاذ قرار يتناسب مع احتياجاته.