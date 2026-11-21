حصد الفنان باسم سمرة على جائزة أفضل ممثل رمضان ٢٠٢٦ عن مسلسل "عين سحرية " ، وذلك بعد اختياره من قبل الجمهور العربي ضمن جوائز الأفضل عربيًا، المقامة تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب، برئاسة المخرج مسعد فودة، نقيب السينمائيين.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل عربيًا في 4 ديسمبر 2026، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، للاحتفاء بعدد من التجارب الفنية البارزة التي حققت نجاحًا وتأثيرًا لدى الجمهور العربي.

تكريم باسم سمرة

وأعرب باسم سمرة عن سعادته بتكريم من قبل حفل جوائز الأفضل عربيا في دورتة الرابعة والمقام تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين وسط كوكبة من نجوم الفن من العالم العربي.

من جانبه، أكد المخرج محمد كرم، رئيس حفل الأفضل عربيًا، حرص إدارة الحفل على تكريم القامات التي ساهمت في إثراء الحركة الفنية المصرية والعربية، وتركت بصمات مميزة في وجدان الجمهور من خلال أعمال وشخصيات لا تزال حاضرة.

وأعرب كرم عن اعتزاز الحفل بتكريم النجم باسم سمرة ، كأفضل ممثل عن مسلسل " عين سحرية" رمضان ٢٠٢٦ ، مشيرًا إلى أن اختياره جاء بتصويت الجمهور العربي، تقديرًا للدور في المسلسل .

وأوضح رئيس الحفل أن برنامج تكريمات الدورة الرابعة من جوائز الأفضل عربيًا، المقامة تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة، يتضمن مجموعة من الأسماء الفنية البارزة التي ساهمت في تشكيل الوجدان العربي من المحيط إلى الخليج، مؤكدًا أن الحفل يستهدف الاحتفاء بالتجارب الفنية الثرية والنماذج التي تركت أثرًا واضحًا في الساحة الفنية.