تحل اليوم، السبت، ذكرى رحيل الفنانة ليلى مراد، إحدى أبرز نجمات الغناء والسينما في تاريخ الفن المصري، والتي رحلت في 21 نوفمبر 1995، تاركة وراءها رصيدًا فنيًا امتد لنحو عقدين، جمع بين الصوت المميز والحضور السينمائي الذي جعلها من أشهر نجمات عصرها.

ولدت ليلى مراد في 17 فبراير 1918، ونشأت داخل أسرة فنية، فهي ابنة المطرب والملحن زكي مراد، الذي اكتشف موهبتها مبكرًا، وتولت الأسرة جانبًا كبيرًا من تعليمها الموسيقي، كما تلقت تدريبًا على يد الملحن داود حسني.

بدأت الغناء في سن الرابعة عشرة من خلال الحفلات الخاصة والعامة، قبل أن تنتقل إلى الإذاعة المصرية، حيث بدأت شهرتها تتسع، وسجلت عددًا من الأغنيات.

مسيرة ليلى مراد

وجاءت انطلاقتها السينمائية الحقيقية من خلال فيلم «يحيا الحب» عام 1938، أمام محمد عبد الوهاب وإخراج محمد كريم. ورغم أن بدايتها أمام الكاميرا لم تكن سهلة، فإن الفيلم حقق نجاحًا منحها فرصة مواصلة مشوارها السينمائي. وبعدها تعاونت مع المخرج توجو مزراحي، الذي ساعدها على تطوير أدواتها كممثلة والتخلص من خجلها أمام الكاميرا، قبل أن تصل إلى مرحلة النجومية الواسعة.

وشكل تعاونها مع أنور وجدي محطة مهمة في مسيرتها، إذ قدما معًا عددًا من أشهر أفلامهما، من بينها «ليلى بنت الفقراء» و«ليلى بنت الأغنياء» و«قلبي دليلي» و«عنبر» و«غزل البنات» و«حبيب الروح».

كما تزوج الثنائي عام 1945، وتحولت علاقتهما الشخصية والفنية إلى واحدة من أشهر الثنائيات في تاريخ السينما المصرية.

ولم تقتصر نجومية ليلى مراد على التمثيل، إذ قدمت مئات الأغنيات، وتعاونت مع كبار الملحنين، من بينهم محمد عبد الوهاب ومحمد فوزي ورياض السنباطي وزكريا أحمد ومحمد القصبجي.

وكانت «أنا قلبي دليلي» واحدة من أشهر أغنياتها وأكثرها ارتباطًا باسمها حتى اليوم.

شقة ليلى مراد

تقع الشقة التي عاشت بها الفنانة ليلي مراد، في الطابق الحادي عشر من عمارة الإيموبيليا، التي تطل على ميدان التحرير، وسكنها كبار الفنانين والمثقفين، ويسكن الشقة حاليا المخرج الكبير خالد الحجر الذي استوحى منها فيلمًا سينمائيًا، نظرًا لوجود حكايات حول وجود أشباح في هذه العمارة.

وأكد خالد الحجر أن فيلمه جريمة الإيموبيليا، مستوحى من أحداث حقيقية داخل العمارة الشهيرة الإيموبيليا القاطنة بمنطقة وسط البلد.

وتابع خالد الحجر، أن العمارة بها أرواح لا توذى ، نظرًا لأن بها عدد من السكان الذين توفوا بشكل غير طبيعى، إضافة إلى عدد كبير من المشاهير ومن ضمنهم ليلى مراد التى كانت تسكن فى شقته ذاتها ، قبل أن تتركها ويتوالى عليها السكان ، حتى قام بشرائها.

وأضاف الحجر خلال حوار تليفزيونى أنه يشعر بوجود بعض الأرواح معه داخل الشقة إلا أنها تعطيه طاقات إيجابية.