أعلن عمر الحصري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، السبت، أن الخطوط الجوية السورية تستأنف تشغيل رحلاتها المباشرة إلى القاهرة مطلع الشهر المقبل، بالتزامن مع إعادة تشغيل الرحلات الداخلية بين دمشق وحلب.

وأوضح الحصري ، في منشور على منصة "إكس" أن استئناف الرحلات من مطار دمشق إلى القاهرة سيكون اعتباراً من الخامس من ديسمبر، ومن مطار حلب إلى العاصمة المصرية في السابع من الشهر نفسه.

وأضاف أن استئناف التشغيل يأتي "تنفيذاً للتفاهمات التي توصلنا إليها مع الجانب المصري خلال اجتماعاتنا في مونتريال"، والتي تضمنت الاتفاق على التشغيل المتزامن للناقلات الجوية في البلدين، بما يعزز حركة النقل الجوي ويوسع خيارات السفر بينهما.



مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى سوريا



ويأتي ذلك بعدما أعلنت "مصر للطيران" استئناف رحلاتها المباشرة إلى العاصمة السورية دمشق في الرابع من ديسمبر بواقع رحلة واحدة يومياً، وإلى حلب في السادس من الشهر نفسه بمعدل أربع رحلات أسبوعياً.

وكانت سلطتا الطيران المدني في البلدين وقعتا في 17 نوفمبر بروتوكول تعاون على هامش اجتماعات منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" في مونتريال، بحسب ما أعلنته وزارة الطيران المدني المصرية في بيان رسمي.

وقالت وزارة الطيران المصرية إن الجانبين اتفقا على بداية التشغيل الفعلي بعد استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة وتفعيل اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين الطرفين.



تشغيل رحلات ربط داخلي



وتأتي عودة الرحلات مع مساعي سوريا لإعادة تأهيل قطاع الطيران المدني بعد سنوات من الحرب التي أثرت في المطارات والأسطول وشبكة الوجهات.

وأشار الحصري إلى أن البرنامج التشغيلي لهيئة الطيران "يشمل أيضاً تسيير رحلات داخلية بين دمشق وحلب، بما يسهم في تعزيز الربط الجوي بين المدينتين وتسهيل حركة المسافرين".