أفادت وسائل إعلام سورية ومصادر ميدانية، اليوم السبت 21 نوفمبر، بتوغل قوات تابعة للجيش الإسرائيلي في قريتي بئر عجم وبريقة بريف محافظة القنيطرة الأوسط جنوبي سوريا.

حول تفاصيل التوغل المزدوج، فقد وقع وأن واصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه للسيادة السورية، بتوغل قوة عسكرية إسرائيلية داخل بلدة بئر عجم بالتزامن مع تقدم قوة أخرى إلى قرية بريقة المجاورة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب برصاص القوات الإسرائيلية خلال عملية التوغل في قرية بريقة.

تزامنت هذه العملية مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، كما سبقها بساعات قليلة رصد توغل لدورية عسكرية إسرائيلية على الطريق الواصل بين قريتي عين البيضة وجباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي.

حول السياق الميداني والسياسي، فيأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من التوغلات شبه اليومية وإقامة الحواجز المؤقتة في ريفي القنيطرة ودرعا؛ حيث وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان تنفيذ القوات الإسرائيلية 97 توغلاً داخل الأراضي السورية منذ مطلع نوفمبر الجاري وحتى يوم أمس، وسط إدانات متكررة من وزارة الخارجية السورية ومطالبات للمجتمع الدولي بوقف هذه الانتهاكات.