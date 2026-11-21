أكد أحمد العجوز لاعب الشرقية إنبي الحالي وبتروجيت والمصري والنصر السابق، إنه حزن حزنًا شديدًا على رحيل كابتن حاسم حسن بهذه الطريقة، كنت أتمنى أن يكمل ما بدأه مع منتخب مصر وأخرها في كأس العالم، لكن من وجهة نظري سيظل حسام حسن أسطورة من أساطير الكرة المصرية وآيقونة من آيقوناتها.

وأضاف “العجوز”، في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: شرفت بالتدريب تحت يديه موسم كامل في النادي المصري، هو مدرب كبير، لكن إقحام الحياة الخاصة والأزمات والمشاكل هو ما عجل برحيله.

وتابع “العجوز”: أرى أن منصب مدرب منتخب مصر شيء ذو قيمة كبيرة لا يجب أن يقترب منها أحد، لكن ما حدث كان العكس، كابتن حسام حسن أعاد الجماهير لتشجيع المنتخب مرة أخرى، وكابتن علي ماهر شخصية محترمة ومجتهد ومتكلم جيد ومتزن وسينجح في تكملة ما بدأه كابتن حسام حسن وسيذهب بمنتخب مصر لمكانة جيدة.

وأضاف لاعب بتروجيت السابق: اللاعبين الكبار في كل العالم يتم الأخذ برأيهم في أي شيء يخص النادي أو المنتخب، لابد أن يكونوا مرتاحين للعب ولا توجد مشاكل، ولو هناك مشكلة يتم أخذ رأيهم والاستماع لكلامهم لمصلحة النادي أو المنتخب، لكن لا يجب أن يكون لهم قرار، القرار يخص المسؤول فقط.

وواصل: كابتن علي ماهر قدم شهادة اعتماده كمدير فني قوي في مباراتي مالاوي، وأرى أن دخلته كانت حلوة "المكالمات والزوم ميتينج والمحاضرات" كلها أشياء تليق بمنتخب مصر ومدرب منتخب مصر ولاعبي منتخب مصر، اللاعبين مرتاحين مع كابتن علي ماهر والجماهير بدأت تشعر بالطمأنينة والكل ينتظر منه الكثير، أنا اعرفه على المستوى الشخصي هو مدرب طموحه بلا حدود.

وأردف: محمد صلاح آيقونة هذا الجيل وأهم لاعب في تاريخ مصر، واستغرب جدًا من الذين يتحدثون عكس ذلك، صلاح أسطورة مصرية فتحت الباب للاعبين المصريين في أوروبا وبدونه لم نكن نرى لاعبين مثل تريزيجيه ورمضان صبحي وعمر مرموش ومصطفى محمد وحمزة عبد الكريم حاليًا في برشلونة، محمد صلاح غير النظرة للاعب المصري خارجيًا، هو فخر لنا جميعًا

واختتم أحمد العجوز حديثه: محمد صلاح أصبح رمزًا مصريًا كبيرًا، وفي أوروبا عندما تتحدث عن مصر يتم ذكر اسم محمد صلاح فورًا، هو مثل الدكتور مجدي يعقوب والدكتور أحمد زويل، رمز مصري كبير كلا في مجاله، هو رمز كبير لابد من أن يتم احترامه ويأخذ وضعه وتقديره.