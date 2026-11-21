سُجّل زلزال بقوة 5.7 درجة بالقرب من مدينة ديلينجا في مقاطعة تشينغهاي شمال غرب الصين، اليوم السبت، وفق بيانات رصد زلزالي أولية.

وتم رصد الهزة في حوالي الساعة 10:45 بالتوقيت العالمي المنسق، وفقاً لقائمة الأحداث المنسوبة إلى المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، مما يضع مركزها المُبلغ عنه في المنطقة قليلة السكان في شمال غرب الصين.

وتم تحديد إحداثيات الحدث الأولي عند خط عرض 37.23 درجة شمالاً وخط طول 96.55 درجة شرقاً.

لا تقارير مؤكدة عن خسائر

ولم تتوفر معلومات مؤكدة فورية حول الخسائر البشرية أو الأضرار الإنشائية أو الاضطرابات التي أعقبت الهزة الأرضية المبلغ عنها. كما لم تصدر السلطات تقييماً مؤكداً لتأثيرها على المستوطنات أو البنية التحتية المجاورة.

منطقة نشطة زلزالياً

وتقع تشينجهاي على الحافة الشمالية الشرقية لهضبة التبت، وهي منطقة تشكلت بفعل التصادم المستمر بين الصفيحتين التكتونيتين الهندية والأوراسية. وتجعل الضغوط الجيولوجية الناتجة شمال غرب الصين عرضة للزلازل، كما سُجل نشاط زلزالي في التبت وسيتشوان المجاورتين.وشهدت المقاطعة هزات أرضية قوية في الأشهر الأخيرة.

ففي يوليو، ضرب زلزالان بلغت قوتهما 5.7 و5.8 درجة مدينة تشينجهاي في غضون 18 دقيقة، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وسُجّل كلا الزلزالين على عمق حوالي 10 كيلومترات، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في ذلك الوقت.