شهد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيدة تيريز فاجنر، وزيرة خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية، يوم السبت ٢١ نوفمبر، توقيع مذكرة تفاهم بين مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والبرنامج الكونجولي لنزع السلاح والتسريح والتعافي المجتمعي وتحقيق الاستقرار، وذلك على هامش أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وتوفر المذكرة إطاراً للتعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات نزع السلاح والتسريح ودعم تعافي المجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاع، بما يساند الجهود الوطنية لجمهورية الكونجو الديمقراطية لتحقيق الاستقرار وبناء السلام المستدام.