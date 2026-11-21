تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية الزراعة في تنفيذ مبادرة «ازرع»، من خلال توزيع تقاوي القمح المدعمة على المزارعين بمختلف مراكز المحافظة، بأسعار تقل عن نصف ثمنها، بما يسهم في تخفيف تكاليف الزراعة عن صغار المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة محصول القمح.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المهندس حسام الدين محفوظ، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن المديرية قامت بتوزيع تقاوي القمح المنتجة بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي – محطة غربلة الجميزة، بأسعار مدعمة تقل عن نصف الثمن، لتيسير حصول المزارعين على التقاوي وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية حرص المحافظة على دعم المزارعين وتذليل العقبات أمامهم، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بما يشجع على زيادة المساحات المنزرعة بمحصول القمح ورفع معدلات الإنتاجية.

وأشار المحافظ إلى أن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، يمثل أهمية كبيرة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية.