حذر الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، من التداعيات الاقتصادية لاستمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن حالة عدم اليقين بشأن احتمالات التصعيد العسكري أو التوصل إلى اتفاق سلام تزيد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أهمية منطقة الخليج ومضيق هرمز في تأمين إمدادات الطاقة.

وأوضح الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن أي تصعيد في المنطقة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البترول والسلع الأساسية، فضلًا عن زيادة تكاليف المعيشة، بما يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصادات المختلفة.

ارتفاع الطلب على الطاقة يزيد المخاوف مع اقتراب الشتاء

وأشار أستاذ الإدارة والاستثمار إلى أن تراجع أسعار الطاقة خلال الأسبوعين الماضيين لا يعني انتهاء المخاطر، إذ تظل الأسعار معرضة للارتفاع مع زيادة الطلب على الطاقة واقتراب فصل الشتاء في أوروبا.

ولفت إلى أن تراجع معدلات النمو في الدول الأوروبية إلى نحو 1.4%، بعدما سجلت مستويات بلغت 4% خلال العامين الماضيين، يزيد من الضغوط المرتبطة بالطاقة والعمالة وتكاليف المعيشة، في ظل استمرار الصراع الإقليمي.

الضغوط الاقتصادية قد تؤثر على مواقف الحكومات الأوروبية

وأضاف الشوادفي أن ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة قد يتحول إلى أداة ضغط على الحكومات الأوروبية، من خلال زيادة الضغوط الشعبية والناخبين على صناع القرار للتحرك نحو احتواء الأزمة، وهو ما قد ينعكس على المواقف الأوروبية تجاه التحركات الأمريكية.

المخزونات الاستراتيجية حل مؤقت لأزمة الطاقة

وأوضح أن لجوء بعض الدول الأوروبية إلى السحب من مخزوناتها الاستراتيجية من الطاقة يمثل حلًا مؤقتًا، نظرًا لارتباط هذه الاحتياطيات بكميات محددة وحدود زمنية لا تسمح بالاعتماد عليها لفترات طويلة، خاصة في ظل عدم وضوح موعد انتهاء التوترات.

وأشار إلى أن استمرار الاضطرابات قد يدفع بعض الدول إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة، مستشهدًا بإمكانية لجوء ألمانيا إلى الفحم، في إطار محاولات تأمين احتياجاتها من الطاقة وتقليل تداعيات الأزمة.