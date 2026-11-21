أعلنت وزارة الأمن العام في ولاية سينالوا، المكسيكية تعرض عناصر من القوات الاتحادية لهجوم.

وذكرت وسائل إعلام محلية بأن البحرية المكسيكية أطلقت عملية أمنية في المنطقة، بمشاركة عدد من المروحيات العسكرية .

وفي وقت لاحق ؛ أعلن الجيش والقوات الجوية المكسيكية تحديد مواقع وإتلاف 38 مزرعة مزروعة بنبات الخشخاش والماريجوانا، موزعة على ولايات تشيهواهوا ودورانغو وسينالوا شمالي البلاد، وأواكساكا جنوبًا.

ولفتت وزارة الدفاع الوطني المكسيكية، في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن المساحة الإجمالية للمزارع التي جرى إتلافها بلغت 4.9 هكتار.