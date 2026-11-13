قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
12 ميدالية.. مصر تخطف المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
مصطفى بكري: التشكيك ونشر الإحباط أخطر ما يواجه الدولة.. والثقة في المستقبل مسئولية مشتركة
اتحاد القبائل: أطنان من الذهب خرجت بالتنقيب العشوائي.. والدهابة لديهم أسلحة مضادة للطائرات
محمد محمود: نجاح «بيت بابا» وصل إلى أوروبا.. والجزء الثاني كان مطلبا جماهيريا
السيطرة تمت والتحقيق جارِ.. تصاعد أدخنة من عربة قطار روسي بمحطة شبرا الخيمة
بث مباشر.. مباراة منتخب مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية
يخدم 1.4 مليون فدان.. إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية
البنك المركزي: تراجع مديونية الشيكات مستحقة الدفع على البنوك لـ25.06 مليار جنيه في مايو الماضي
الاحتلال الكامل أو تهجير السكان.. عقيد إسرائيلي سابق يكشف سيناريوهات مستقبل غزة
الحصار الأمريكي على إيران.. معركة كسر الإرادة واختبار شبكة الحلفاء
مصرع 44 مدنيا في هجمات لمسلحين مرتبطين بتنظيم داعش بالكونغو الديمقراطية
الأرصاد: طقس السبت معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان والمكسيك تتفقان على تعزيز التعاون في الأمن الاقتصادي ومرونة سلاسل الإمداد

اليابان والمكسيك
اليابان والمكسيك
أ ش أ

اتفق وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ونظيره المكسيكي روبرتو فيلاسكو، اليوم الجمعة، على تعزيز التعاون في مجالي الأمن الاقتصادي ومرونة سلاسل الإمداد، وذلك خلال مباحثات أجرياها في العاصمة طوكيو.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان، أن موتيجي أعرب عن رغبة بلاده في تعميق العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون مع المكسيك، فيما تعهد فيلاسكو بالعمل الوثيق مع طوكيو لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وبحث الوزيران سبل التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، بما يشمل سلاسل الإمداد والبنية التحتية الحيوية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والطاقة ومعالجة المياه.

وأكد موتيجي رغبة اليابان في تنسيق الجهود مع المكسيك لتعزيز استقلالية البلدين وقدرتهما على الصمود في مواجهة التحديات، فيما اتفق الجانبان على العمل من أجل عقد أول حوار اقتصادي رفيع المستوى بين اليابان والمكسيك، لمناقشة قضايا الأمن الاقتصادي وغيرها من الموضوعات.

وشدد وزير الخارجية الياباني على أهمية توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، داعيا إلى تهيئة بيئة أعمال مواتية للشركات اليابانية العاملة في المكسيك، فيما أكد فيلاسكو مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وتبادل الوزيران أيضا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فضلا عن نزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية، واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن هذه القضايا.

وتعد زيارة فيلاسكو إلى اليابان الأولى من نوعها منذ أربع سنوات.

توشيميتسو موتيجي المكسيكي روبرتو فيلاسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

منتخب بوركينا فاسو

بوركينا فاسو تهزم موريتانيا 1-0 في تصفيات أمم أفريقيا

طارق السعيد

طارق السعيد رئيساً للترسانةو أحمد الوليد نائبا.. اعرف الفائزين في الانتخابات

منتخب نيجيريا

فوز مهم في تصفيات أمم أفريقيا.. نيجيريا تقلب الطاولة على تنزانيا بثلاثية

بالصور

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد