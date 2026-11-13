اليابان والمكسيك تتفقان على تعزيز التعاون في الأمن الاقتصادي ومرونة سلاسل الإمداد

اتفق وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ونظيره المكسيكي روبرتو فيلاسكو، اليوم الجمعة، على تعزيز التعاون في مجالي الأمن الاقتصادي ومرونة سلاسل الإمداد، وذلك خلال مباحثات أجرياها في العاصمة طوكيو.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان، أن موتيجي أعرب عن رغبة بلاده في تعميق العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون مع المكسيك، فيما تعهد فيلاسكو بالعمل الوثيق مع طوكيو لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وبحث الوزيران سبل التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، بما يشمل سلاسل الإمداد والبنية التحتية الحيوية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والطاقة ومعالجة المياه.

وأكد موتيجي رغبة اليابان في تنسيق الجهود مع المكسيك لتعزيز استقلالية البلدين وقدرتهما على الصمود في مواجهة التحديات، فيما اتفق الجانبان على العمل من أجل عقد أول حوار اقتصادي رفيع المستوى بين اليابان والمكسيك، لمناقشة قضايا الأمن الاقتصادي وغيرها من الموضوعات.

وشدد وزير الخارجية الياباني على أهمية توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، داعيا إلى تهيئة بيئة أعمال مواتية للشركات اليابانية العاملة في المكسيك، فيما أكد فيلاسكو مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وتبادل الوزيران أيضا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فضلا عن نزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية، واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن هذه القضايا.

وتعد زيارة فيلاسكو إلى اليابان الأولى من نوعها منذ أربع سنوات.