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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا تستضيف قمة لتحالف الراغبين الأسبوع المقبل بمشاركة ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا

ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا
ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا
أ ش أ

أعلن مكتب المستشار الألماني فريدريش ميرز، أن ميرز سيستضيف الأسبوع المقبل قمة لتحالف «الراغبين» في برلين، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية سيباستيان هيله، في بيان اليوم الجمعة، إن الاجتماع، الذي يحمل عنوان «متحدون من أجل السلام في أوكرانيا والأمن الأوروبي»، سيُعقد يوم الخميس المقبل بمقر المستشارية الاتحادية.

وأضاف أن المباحثات ستركز على تنسيق الجهود الدبلوماسية الجارية، والضمانات الأمنية لأوكرانيا، ومواصلة تقديم الدعم لكييف.

وأكد ميرز أن ألمانيا، بوصفها أكبر داعم لأوكرانيا، تواصل الاضطلاع بمسؤولياتها، مشددا على أن دعم بلاده لكييف يتفق مع المصالح الألمانية والأوروبية، في ظل ما ستتركه نتائج الحرب من تأثير طويل الأمد على الأمن الأوروبي، لافتا إلى أن الهدف المشترك لتحالف «الراغبين» يتمثل في التوصل إلى سلام عادل ودائم لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع، الذي تستضيفه العاصمة الألمانية، أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة من الدول الأعضاء في التحالف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

ويضم تحالف «الراغبين» الدول الملتزمة بمواصلة دعم أوكرانيا، خارج إطار عملية صنع القرار الرسمية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي تصريحات أدلى بها ميرز في دبلن عقب قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي، حدد المستشار الألماني هدفين رئيسيين للاجتماع المرتقب في برلين، أولهما توفير التمويل اللازم للدفاع الأوكراني خلال العام المقبل 2027، وثانيهما التوصل إلى موقف موحد ومتجدد بشأن مفاوضات السلام المقبلة.

وتعد ألمانيا أكبر دولة منفردة تقدم مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

ووفقا لبيانات الحكومة الألمانية، قدمت برلين أو خصصت أكثر من 45.7 مليار يورو للمساعدات المدنية، ونحو 57.8 مليار يورو للدعم العسكري، ليصل إجمالي المساعدات إلى ما يقرب من 103.5 مليار يورو.

وتشمل المساعدات المدنية الدعم المقدم للأوكرانيين المقيمين في ألمانيا، فيما تغطي أرقام المساعدات العسكرية ما تم تسليمه بالفعل والتعهدات بتقديم مساعدات خلال السنوات المقبلة.

المستشار الألماني فريدريش ميرز برلين

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