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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسباب المغص الشديد وآلام البطن.. أحذر من تجاهل حصوات المرارة والتهاب البنكرياس

المغص
المغص
محمد البدوي

تتعدد أسباب آلام البطن والمغص الشديد، وقد يعتقد بعض المرضى أن اكتشاف التهاب بالمعدة خلال الفحوصات الطبية يعني بالضرورة أنه المسؤول عن جميع الأعراض التي يعانون منها، إلا أن التشخيص الدقيق قد يكشف عن مشكلات صحية أخرى أكثر ارتباطًا بطبيعة الألم. 

الفحص الإكلينيكي والتحاليل والأشعة 

وتبرز أهمية عدم الاكتفاء بنتائج فحص واحد، مع ضرورة الربط بين الأعراض والفحص الإكلينيكي والتحاليل والأشعة للوصول إلى السبب الحقيقي. 

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أبرز الأسباب المحتملة للمغص الشديد، محذرًا من مضاعفات حصوات المرارة التي قد تمتد إلى البنكرياس وتتسبب في آلام حادة بالبطن والظهر.

حسام موافي يوضح أسس التشخيص الصحيح لآلام البطن

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أن وصف المريض للأعراض التي يشعر بها يمثل عنصرًا أساسيًا في الوصول إلى التشخيص الطبي الصحيح، موضحًا أن عملية التشخيص تعتمد على 3 عناصر رئيسية، هي الاستماع إلى شكوى المريض، وإجراء الفحص الطبي، ثم الاستعانة بالفحوصات والتحاليل والأبحاث اللازمة.

وجاءت تصريحات موافي خلال برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، ردًا على استفسار أحد المواطنين الذي اشتكى من ضيق التنفس وآلام المعدة والمغص والانتفاخ.

حصوات المرارة قد تسبب التهاب البنكرياس وآلامًا شديدة

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن حصوات المرارة قد تتسبب في انسداد القناة المرارية، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث التهاب بالبنكرياس، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الالتهابات قد يصاحبه ألم شديد في منطقة البطن، يمتد في بعض الحالات إلى الظهر.

وأشار إلى أن ارتباط الألم بالتهاب البنكرياس الناتج عن حصوات المرارة يعد أحد الاحتمالات التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم الأعراض التي وصفها صاحب الاستفسار.

هل التهاب المعدة هو السبب الحقيقي للمغص الشديد؟

وشدد موافي على أن اكتشاف التهاب بالمعدة خلال إجراء منظار لا يعني بالضرورة أن هذا الالتهاب هو السبب الرئيسي وراء آلام البطن، موضحًا أن وجود مشكلة صحية في أحد أعضاء الجهاز الهضمي لا يستبعد وجود سبب آخر للأعراض.

ولفت إلى أن الحالة التي عرضها المواطن قد تكون مرتبطة بالتهاب البنكرياس الناتج عن حصوات المرارة، مع التأكيد على أنه لم يجرِ فحص المريض بنفسه، وبالتالي لا يمكن اعتبار ذلك تشخيصًا نهائيًا للحالة.

فحوصات مهمة لتحديد سبب الألم والتدخل العلاجي

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أهمية إجراء موجات صوتية على البنكرياس باستخدام المنظار، للمساعدة في الوصول إلى تشخيص أكثر دقة وتحديد طبيعة المشكلة الصحية.

وأضاف أن بعض الحالات قد تستدعي التدخل الجراحي لاستئصال المرارة، وفقًا لنتائج الفحوصات وتقييم الطبيب المختص، وطبيعة الحالة والمضاعفات المصاحبة لها.

واختتم موافي توضيحاته بالتأكيد على أهمية البحث عن السبب الحقيقي للألم وعدم الاكتفاء بتفسير الأعراض بناءً على نتيجة فحص واحدة.

آلام البطن آلام البطن والمغص حسام موافي حصوات المرارة التهاب المعدة

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