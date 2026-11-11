هل يرفع نظامك الغذائي خطر الإصابة بسرطان القولون؟.. 5 عادات تستحق الانتباه

لا تتوقف تأثيرات النظام الغذائي على الوزن وصحة القلب ومستويات السكر في الدم، بل تمتد أيضًا إلى صحة الجهاز الهضمي، إذ تشير دراسات طبية إلى ارتباط بعض الأنماط الغذائية بزيادة احتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، خاصة عند الاعتماد المتكرر على اللحوم المصنعة والإفراط في تناول اللحوم الحمراء.

وفي هذا السياق، حذر البروفيسور ألكسندر سرياكوف، أخصائي الأورام وأمراض الدم والعلاج الإشعاعي، من مجموعة من العادات الغذائية التي قد تسهم في رفع خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان، موضحًا أن طبيعة الطعام وكمياته ومعدل استهلاكه عوامل تستحق الاهتمام.

ما الأطعمة التي ترتبط بزيادة خطر سرطان القولون والمستقيم؟

سرطان القولون والمستقيم من الأورام التي تنشأ في بطانة الأمعاء الغليظة، وقد يظهر في القولون أو القولون السيني أو المستقيم، ويُعد من أكثر أنواع السرطان شيوعًا على مستوى العالم.

ووفقًا لما أوضحه أخصائي الأورام، هناك عدة عادات غذائية ترتبط بزيادة خطر الإصابة، أبرزها:

1- الإفراط في تناول اللحوم الحمراء

يأتي الاستهلاك المرتفع للحوم الحمراء، مثل لحوم الأبقار والأغنام والخنازير، ضمن العوامل الغذائية المرتبطة بزيادة احتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وتصنف الوكالة الدولية لبحوث السرطان اللحوم الحمراء ضمن المجموعة الثانية (أ)، أي أنها من المواد التي يُحتمل أن تكون مسرطنة للبشر، وتشير تقديرات الوكالة إلى أن تناول 100 جرام يوميًا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنحو 17%.

2- الاعتماد على اللحوم المصنعة

تُعد اللحوم المصنعة من أبرز الأطعمة التي ينصح بتقليلها، وتشمل النقانق والهوت دوج واللحوم المعالجة بالتمليح أو التدخين أو غيرها من طرق الحفظ.

وصنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان اللحوم المصنعة ضمن المجموعة الأولى للمواد المسرطنة، وتشير التقديرات إلى أن تناول 50 جرامًا منها يوميًا يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنحو 18%.

3- الإكثار من اللحوم المقلية والمدخنة

قد يؤدي الاعتماد المتكرر على اللحوم المطهية في درجات حرارة مرتفعة، خاصة عند قليها أو شويها حتى الاحتراق، إلى تكوّن مركبات كيميائية ضارة، من بينها بعض المواد التي ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

لذلك يُفضل تنويع طرق الطهي، وتجنب تعريض اللحوم للاحتراق أو التدخين المكثف، بدلًا من الاعتماد المستمر على هذه الطرق.

4- تناول الأطعمة الغنية بالمواد الحافظة

يرتبط الإفراط في تناول بعض المنتجات المصنعة بانخفاض جودة النظام الغذائي، خاصة عندما تحل هذه الأطعمة محل الخيارات الطازجة والغنية بالعناصر الغذائية.

ومن المهم الانتباه إلى مكونات المنتجات الغذائية وقراءة الملصقات الموجودة على العبوات، مع تقليل استهلاك اللحوم المصنعة والمنتجات التي تحتوي على كميات مرتفعة من الملح والمواد المضافة.

5- الاعتماد على البروتين الحيواني وإهمال المصادر النباتية

قد يؤدي تفضيل اللحوم ومصادر البروتين الحيواني على حساب الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات إلى انخفاض كمية الألياف التي يحصل عليها الجسم.

وتساعد الألياف الغذائية على دعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء، لذلك يمثل تنويع مصادر الغذاء وإدخال الأطعمة النباتية ضمن الوجبات اليومية خطوة مهمة للحفاظ على صحة القولون.

هل تناول اللحوم يعني الإصابة بسرطان القولون؟

لا يعني تناول اللحوم الحمراء أو المصنعة أن الشخص سيصاب حتمًا بسرطان القولون والمستقيم، كما أن الخطر يرتبط بعوامل متعددة، من بينها الكمية المستهلكة ومعدل التناول والنمط الغذائي العام، إلى جانب عوامل أخرى مثل العمر والتاريخ العائلي والتدخين وقلة النشاط البدني.

وتكمن أهمية الاعتدال في تجنب تحويل اللحوم إلى عنصر أساسي في جميع الوجبات، خاصة المنتجات المصنعة والوجبات السريعة، إذ إن تناولها بصورة متكررة يختلف عن استهلاك كميات محدودة على فترات متباعدة.

كيف تحمي القولون من العادات الغذائية الضارة؟

للحد من العوامل الغذائية المرتبطة بسرطان القولون والمستقيم، يُنصح باتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على الخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة، مع الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف.

كما يُفضل تقليل اللحوم المصنعة قدر الإمكان، والاعتدال في تناول اللحوم الحمراء، واختيار طرق طهي صحية، إلى جانب ممارسة النشاط البدني والحفاظ على وزن مناسب.