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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

7 فوائد لحقن التخسيس تتجاوز إنقاص الوزن.. ماذا تفعل بصحة القلب والكلى والكبد؟

7 فوائد لحقن التخسيس تتجاوز إنقاص الوزن.. ماذا تفعل بصحة القلب والكلى والكبد؟
7 فوائد لحقن التخسيس تتجاوز إنقاص الوزن.. ماذا تفعل بصحة القلب والكلى والكبد؟
ولاء عادل

أصبحت حقن إنقاص الوزن من الموضوعات التي تحظى باهتمام متزايد في الأوساط الطبية، ليس فقط لقدرتها على المساعدة في التخلص من الوزن الزائد، ولكن أيضًا بسبب نتائج الأبحاث التي كشفت عن فوائد صحية أخرى محتملة لهذه الأدوية، قد تشمل تحسين صحة القلب والكلى والكبد، وتخفيف آلام المفاصل، والتأثير في بعض الأمراض الالتهابية.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن أدوية GLP-1، التي تستخدم لعلاج السمنة وبعض حالات السكري من النوع الثاني، قد يكون لها تأثير يتجاوز تنظيم الشهية وخفض الوزن، إذ ترتبط بتحسين عدد من الوظائف الحيوية وتقليل بعض المخاطر الصحية المرتبطة بالأمراض المزمنة.

وبحسب تقرير نشره موقع «Fox News»، لا يزال الباحثون يدرسون طبيعة هذه التأثيرات، وما إذا كانت ناتجة عن فقدان الوزن وتحسن المؤشرات الأيضية، أم أن الأدوية تمتلك تأثيرات إضافية مستقلة على أجهزة الجسم المختلفة.

فوائد حقن التخسيس.. 7 تأثيرات صحية تحت الدراسة

1- خفض احتمالات الإصابة بمضاعفات القلب

تأتي حماية القلب والأوعية الدموية ضمن أبرز الفوائد التي رصدتها الأبحاث لبعض أدوية GLP-1، حيث أظهرت نتائج دراسات سريرية إمكانية تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة الناتجة عن أمراض القلب.

وأوضحت دراسة منشورة في مجلة «The Lancet» أن أحد المكونات الفعالة لهذه الأدوية ساهم في تقليل مخاطر المضاعفات القلبية لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن ولديهم تاريخ مرضي مع أمراض القلب والأوعية الدموية.

ولم ترتبط هذه الفوائد بصورة كاملة بمقدار الوزن الذي فقده المشاركون، الأمر الذي دفع الباحثين إلى دراسة تأثيرات أخرى محتملة للدواء في صحة القلب.

2- تقليل آلام الركبة وتحسين الحركة

قد تساعد بعض أدوية إنقاص الوزن أيضًا في تخفيف آلام المفاصل، خاصة لدى المصابين بالسمنة والتهاب مفصل الركبة، إذ يؤدي الوزن الزائد إلى زيادة الضغط الميكانيكي الواقع على المفاصل.

ووفقًا لنتائج التجربة السريرية STEP 9، المنشورة في مجلة «New England Journal of Medicine»، ساهم استخدام أحد أدوية GLP-1 في تقليل الألم وتحسين القدرة البدنية لدى البالغين المصابين بالسمنة والتهاب مفاصل الركبة.

ويرتبط جزء من هذا التحسن بانخفاض الوزن وتراجع الضغط على المفصل، بينما لا تزال الأبحاث تبحث في احتمالات مساهمة التأثيرات المضادة للالتهابات في تحقيق نتائج إضافية.

3- دعم صحة الكلى والحد من تدهور وظائفها

امتدت الأبحاث إلى دراسة تأثير أدوية GLP-1 في صحة الكلى، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة.

وأظهرت نتائج تجربة FLOW، المنشورة في مجلة «New England Journal of Medicine»، أن العلاج بأحد هذه الأدوية ساهم في خفض خطر المضاعفات الخطيرة المرتبطة بالكلى والوفاة القلبية الوعائية بنسبة 24% لدى الفئة التي شملتها الدراسة.

ويرجع الباحثون هذه الفوائد المحتملة إلى مجموعة من التأثيرات، تشمل تحسين التحكم في سكر الدم وضغط الدم، وتقليل بعض العمليات الالتهابية التي قد تؤثر في وظائف الكلى.

4- المساعدة في علاج التهاب الكبد الدهني

يُعد التهاب الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي، المعروف باسم MASH، من الحالات التي يدرس الباحثون إمكانية الاستفادة من أدوية GLP-1 في التعامل معها، خاصة أنه قد يتطور إلى تلف أنسجة الكبد والتليف.

وأظهرت تجربة سريرية نشرت في مجلة «New England Journal of Medicine» تحسنًا في حالة الكبد لدى بعض المرضى الذين تلقوا العلاج، حيث حقق 62.9% منهم تحسنًا في التهاب الكبد الدهني دون تفاقم التليف، مقارنة بـ34.3% في مجموعة العلاج الوهمي.

وتعزز هذه النتائج الاهتمام بدراسة دور الأدوية في تحسين صحة الكبد، لكن مدى ارتباط التأثير بفقدان الوزن أو بآليات دوائية أخرى لا يزال محل بحث علمي.

5- تقليل نوبات الربو وتفاقم أمراض الرئة

دخل الجهاز التنفسي أيضًا ضمن المجالات التي يجري فيها تقييم التأثيرات المحتملة لأدوية إنقاص الوزن، بعدما رصدت أبحاث ارتباطًا بين استخدامها وانخفاض معدلات نوبات الربو وتفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن.

وعُرضت نتائج هذه الأبحاث خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز التنفسي، حيث طرح الباحثون احتمالية ارتباط التحسن بالتأثيرات المضادة للالتهابات التي قد توفرها هذه الأدوية.

كما يمكن أن يسهم التخلص من الوزن الزائد في تحسين بعض مشكلات التنفس لدى المصابين بالسمنة، إلا أن تحديد مدى التأثير المباشر لأدوية GLP-1 يتطلب مزيدًا من الدراسات.

6- ارتباط محتمل بتحسين الصحة النفسية وتقليل الإدمان

لم تتوقف الدراسات عند التأثيرات الجسدية، إذ بدأ الباحثون في استكشاف العلاقة بين أدوية GLP-1 وبعض الوظائف المرتبطة بالدماغ والسلوك.

ويحتوي الدماغ على مستقبلات لهذه المادة في مناطق تشارك في التحكم بالشهية والانفعالات والدوافع والاستجابة للمكافآت، وهو ما فتح المجال لدراسة تأثيرها المحتمل في بعض الاضطرابات النفسية والسلوكيات الإدمانية.

ورصدت إحدى الدراسات القائمة على الملاحظة ارتباطًا بين استخدام هذه الأدوية وانخفاض معدلات بعض اضطرابات تعاطي المواد المخدرة واضطرابات المزاج.

لكن هذه النتائج لا تثبت أن الأدوية تعالج الإدمان أو الاضطرابات النفسية، ولا تزال بحاجة إلى تجارب سريرية تؤكد طبيعة العلاقة ومدى فاعليتها.

7- تحسين أعراض بعض الأمراض الجلدية والصدفية

تُعد الأمراض الجلدية الالتهابية من المجالات الأخرى التي تستقطب اهتمام الباحثين عند دراسة التأثيرات الإضافية لأدوية GLP-1، ومن بينها مرض الصدفية.

وأشارت تجربة سريرية منشورة في مجلة «JAMA Dermatology» إلى تحسن حالة الجلد لدى بعض البالغين المصابين بالصدفية المتوسطة إلى الشديدة، ممن يعانون أيضًا من زيادة الوزن أو السمنة، عند استخدام هذه الأدوية إلى جانب العلاج المعتاد.

ويركز الباحثون على دراسة العلاقة بين تحسن المؤشرات الأيضية وانخفاض الالتهابات وتأثير ذلك في شدة الأعراض الجلدية، دون اعتبار هذه الأدوية بديلًا للعلاجات المعتمدة للصدفية.

 

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