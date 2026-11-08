نجوم تنتظر صفحة جديدة مع منتخب مصر بعد رحيل حسام حسن وتولي علي ماهر.. من هم؟

تدخل قائمة منتخب مصر مرحلة جديدة من الترقب مع تولي علي ماهر القيادة الفنية للفراعنة خلفًا لحسام حسن في تغيير قد لا تقتصر آثاره على هوية الجهاز الفني وأسلوب اللعب وإنما يمتد أيضًا إلى خريطة الاختيارات ويفتح الباب أمام مجموعة من اللاعبين الذين تراجعت فرص ظهورهم بقميص المنتخب خلال الولاية السابقة.

وبين أسماء تمتلك خبرات دولية كبيرة وعناصر سبق لها ارتداء قميص المنتخب دون الحصول على فرص منتظمة تبرز 11 اسمًا تنتظر إعادة تقييم موقفها مع الجهاز الفني الجديد على أمل استغلال التغيير الفني لاستعادة مكانها داخل صفوف الفراعنة خاصة أن المرحلة المقبلة قد تشهد اختلافًا في معايير الاختيار وطريقة توظيف اللاعبين وفقًا لرؤية علي ماهر.

ولا تعني هذه الفرصة بالضرورة عودة جميع الأسماء الغائبة لكنها تضع ملفاتهم مجددًا أمام الجهاز الفني في ظل امتلاك عدد منهم إمكانات فنية وخبرات قد تمنح المنتخب حلولًا إضافية في أكثر من مركز.

حراسة المرمى.. الشناويان ينتظران إعادة الحسابات

يأتي مركز حراسة المرمى ضمن أبرز الملفات التي قد تشهد منافسة جديدة مع تولي علي ماهر المسؤولية في ظل وجود اسمين بارزين يترقبان استعادة حضورهما داخل حسابات المنتخب وهما محمد الشناوي وأحمد الشناوي.

ويمتلك محمد الشناوي خبرات كبيرة على المستويين المحلي والدولي بعدما كان أحد أبرز العناصر الأساسية في منتخب مصر خلال السنوات الماضية لكن ابتعاده عن بعض الاختيارات الأخيرة يضعه أمام تحدٍ جديد لاستعادة موقعه وإقناع الجهاز الفني بقدرته على تقديم الإضافة خلال المرحلة المقبلة.

في المقابل يأمل أحمد الشناوي في الحصول على فرصة جديدة مستندًا إلى خبراته الطويلة في الدوري المصري ومشاركاته السابقة مع المنتخب خاصة أن المنافسة على حراسة مرمى الفراعنة قد تبدأ من نقطة الصفر وفقًا لرؤية المدير الفني الجديد.

مصطفى محمد ومحمد شريف.. الهجوم يبحث عن فرص جديدة

وفي الخط الأمامي يبرز اسما مصطفى محمد ومحمد شريف ضمن أبرز اللاعبين الذين ينتظرون تغييرًا في وضعهم داخل المنتخب بعدما تراجعت فرص ظهورهما خلال الفترة الماضية.

ويمثل مصطفى محمد أحد أبرز الملفات الهجومية التي قد يعيد علي ماهر النظر فيها في ظل امتلاكه خبرات احترافية في الملاعب الأوروبية وتجارب دولية مع المنتخب بعدما ابتعد عن بعض الاختيارات الأخيرة ويأمل في استعادة مكانه والمنافسة على قيادة هجوم الفراعنة.

أما محمد شريف فيتطلع بدوره إلى العودة من جديد بعدما غاب لفترات طويلة عن حسابات المنتخب رغم امتلاكه خبرات سابقة بقميص الفراعنة وقدرته على اللعب في أكثر من دور هجومي وهو ما قد يمنحه فرصة جديدة حال نجاحه في فرض نفسه مع ناديه.

ناصر ماهر وأوباما.. فرصة لإعادة تقديم صناع اللعب

وتضم قائمة المنتظرين لصفحة جديدة مع المنتخب الثنائي ناصر ماهر ويوسف أوباما اللذين قد يستفيدان من اختلاف الرؤية الفنية للجهاز الجديد خاصة في ظل قدراتهما على صناعة اللعب والتحرك بين الخطوط.

ويملك ناصر ماهر إمكانات فنية تمنحه القدرة على أداء أكثر من دور في وسط الملعب سواء من خلال صناعة الفرص أو الربط بين خطوط الفريق لكنه لم يحصل على حضور منتظم في اختيارات المنتخب خلال الفترة الماضية ليصبح أمام فرصة جديدة لإثبات أحقيته بالعودة.

أما يوسف أوباما فيأمل في استعادة مكانه ضمن حسابات الفراعنة بعدما سبق له الانضمام إلى المنتخب لكن مشاركاته لم تتحول إلى تواجد مستمر في القوائم وهو ما يجعل المرحلة المقبلة فرصة لإعادة تقييم دوره وإمكاناته الهجومية.

أفشة وحسين الشحات.. وجوه تعرف طريق المنتخب

ومن بين الأسماء التي تنتظر تغييرًا في موقفها محمد مجدي أفشة وحسين الشحات بعدما سبق لهما الظهور ضمن اختيارات حسام حسن في بداية ولايته خلال مارس 2024 قبل الابتعاد عن حساباته في فترات لاحقة.

ويأمل أفشة في العودة إلى المشهد الدولي مستفيدًا من قدراته في صناعة اللعب والتمريرات الحاسمة فضلًا عن خبراته في المباريات الكبرى بينما ينتظر حسين الشحات فرصة جديدة لإظهار إمكاناته الهجومية خاصة أنه يمتلك خبرة كبيرة في المنافسات المحلية والقارية وسبق له تمثيل المنتخب في أكثر من مناسبة.

وقد تشكل عودة أي منهما إضافة للجهاز الفني الجديد حال توافق مستواهما مع احتياجات المنتخب وطريقة اللعب التي سيعتمد عليها علي ماهر.

عمر جابر ومحمد شحاتة ومحمد إسماعيل.. المنافسة تبدأ من جديد

ولا تتوقف قائمة الأسماء المنتظرة عند أصحاب الخبرات الهجومية إذ تضم أيضًا عمر جابر ومحمد شحاتة ومحمد إسماعيل الذين يترقبون الحصول على فرصة جديدة للمنافسة على مقاعد المنتخب.

ويملك عمر جابر خبرات كبيرة في مركز الظهير إلى جانب قدرته على أداء أكثر من دور دفاعي وهو ما قد يجعله ضمن الخيارات المطروحة أمام الجهاز الفني الجديد خاصة مع حاجة المنتخب إلى تنوع الحلول في الخط الخلفي.

أما محمد شحاتة فيطمح إلى استثمار قدراته في وسط الملعب للعودة إلى المنتخب بعدما سبق له الانضمام إلى صفوف الفراعنة خلال ولاية حسام حسن بينما ينتظر محمد إسماعيل فرصة لإثبات قدرته على المنافسة في الخط الدفاعي بعدما دخل حسابات المنتخب في الفترة الماضية.