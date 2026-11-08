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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف ملامح قائمة منتخب مصر مع علي ماهر.. وناصر ماهر أبرز المرشحين للانضمام

شوبير
شوبير
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن توقعاته لشكل قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة علي ماهر، المدير الفني الجديد، مؤكدًا أن التغييرات المنتظرة على اختيارات الجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن قد لا تكون كبيرة، في ظل ضيق الوقت قبل المعسكر المقبل.

وقال شوبير، خلال تصريحاته، إنه لا يفضل إجراء تغييرات واسعة ومفاجئة في صفوف المنتخب، مشيرًا إلى أن المنطق يرجح استمرار معظم الأسماء التي كانت ضمن اختيارات حسام حسن، مع إمكانية حدوث بعض التعديلات في مركز حراسة المرمى، إلى جانب ظهور وجه جديد أو اثنين على الأكثر، لافتًا إلى أن الصورة لا تزال غير واضحة حتى الآن.

وتطرق شوبير إلى إمكانية انضمام ناصر ماهر، لاعب بيراميدز، لقائمة المنتخب، موضحًا أن علي ماهر من المعجبين بإمكانياته، وسبق أن عمل معه خلال تجربته في فيوتشر، وهو ما يجعل وجوده ضمن الاختيارات المحتملة أمرًا واردًا للغاية.

كما طرح شوبير عددًا من الأسماء التي قد تشهد القائمة المقبلة انضمامها، من بينها محمد إسماعيل، والونش، وعمر جابر، ومحمد شحاتة، إلى جانب التساؤل حول موقف إمام عاشور، وما إذا كان سيواصل التواجد في حسابات المنتخب، خاصة مع غيابه عن قائمة الأهلي للمباراة الرابعة على التوالي، مؤكدًا أن جميع هذه التساؤلات ستتضح إجاباتها مع إعلان القائمة.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على دعم اختيارات علي ماهر أيًا كانت، مشددًا على أن المصلحة الأولى يجب أن تكون للمنتخب الوطني المصري، وأن الجميع سيقف خلف الجهاز الفني الجديد خلال المرحلة المقبلة


 

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