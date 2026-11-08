مطار القاهرة يتيح أجهزة تصوير تفاعلية لتوثيق لحظات المسافرين مجاناً | صور

تواصل شركة ميناء القاهرة الجوي تطوير الخدمات الترفيهية والتفاعلية المقدمة لرواد مطار القاهرة الدولي، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وإضفاء المزيد من التميز عليها.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وتتيح أجهزة التصوير التفاعلية للمسافرين فرصة التقاط صور تذكارية مميزة توثق لحظات سفرهم مع إمكانية اختيار العصر الزمني باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للصوره ، وكذلك الاحتفاظ بها أو مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتصبح ذكرى مميزة تضيف إلى تجربة السفر أجواءً من السعادة والبهجة.

وتأتي هذه الخدمة في إطار توجه شركة ميناء القاهرة الجوي نحو تقديم تجربة متكاملة للمسافرين، لا تقتصر على تيسير إجراءات السفر، بل تمتد لتوفير خدمات تفاعلية وترفيهية تلبي تطلعاتهم، وتعكس حرص الشركة على مواكبة التطورات الحديثة في خدمات المطارات والاهتمام بأدق تفاصيل رحلة المسافر.