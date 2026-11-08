خبير: 3 سيناريوهات تحكم مستقبل الصراع الأمريكي الإيراني والتصعيد العسكري لا يزال واردا

أكد الدكتور أحمد الشحات، استشاري الأمن الإقليمي والدولي، أن الضربات الأمريكية الأخيرة بالقرب من جزيرة قشم تأتي في إطار استمرار استعراض القوة ومحاولة واشنطن فرض واقع جديد على المشهد الإيراني، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى توظيف تفوقها العسكري لتعزيز موقفها السياسي على طاولة المفاوضات، في ظل حالة من العناد الاستراتيجي المتبادل بين الطرفين.

وأوضح الشحات خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن فرص التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران لا تزال محدودة، بسبب تمسك كل طرف بمواقفه واتساع الفجوة بين المطالب المتبادلة، لافتًا إلى أن الصراع لا يقتصر على الملف النووي الإيراني، وإنما يرتبط بمحاولات إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط بما يحقق الأهداف الاستراتيجية الأمريكية، وعلى رأسها ضمان أمن إسرائيل.

وأشار إلى أن المشهد خلال الفترة المقبلة يحتمل ثلاثة سيناريوهات، أولها تصعيد عسكري محدود بهدف توجيه رسائل ردع وفرض شروط جديدة على طاولة المفاوضات، والثاني التوصل إلى هدنة مؤقتة من خلال تفاهمات وضغوط تمارسها الصين وبعض الدول الأوروبية وروسيا، أما السيناريو الثالث فيتمثل في التوصل إلى اتفاق دولي ملزم يجري تنفيذه على مراحل، يبدأ بملف مضيق هرمز مقابل تخفيف الحصار على إيران، ثم الانتقال إلى الملفات الأكثر تعقيدًا.

وحذر استشاري الأمن الإقليمي والدولي من أن قدرة إيران على تحمل تداعيات استمرار الأزمة قد تتراجع مع تفاقم الضغوط الاقتصادية والمعيشية، في حين تظل الولايات المتحدة مرتبطة بحسابات التكلفة الاقتصادية والسياسية للصراع وتأثيرها على الانتخابات، مؤكدًا أن دخول أطراف دولية فاعلة على خط الوساطة قد يسهم في تهيئة الأجواء للتهدئة، رغم أن المعطيات الحالية لا تشير إلى انفراجة واضحة.