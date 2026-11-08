"الدفاع المدني بغزة": آلاف الأسر تواجه البرد داخل خيام غمرتها مياه الأمطار.. ونطالب بسرعة إدخال معدات الإغاثة

أكد العميد رائد الدهشان، مدير جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، أن آلاف الأسر تواجه ظروفًا إنسانية قاسية داخل خيام غمرتها مياه الأمطار، وسط موجة من البرد القارس، في ظل عدم قدرة الخيام المهترئة على توفير الحماية للنازحين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، مطالبًا بإدخال المعدات والإمكانات اللازمة لتمكين طواقم الدفاع المدني من الاستجابة لنداءات الاستغاثة.

وأوضح الدهشان - في مداخلة هاتفية لقناة (اكسترا لايف) - أن نحو 70 ألف خيمة تعرضت للغرق والتضرر جراء المنخفض الجوي، ما أدى إلى تضرر أوضاع نحو 70 ألف أسرة، مشيرًا إلى أن طواقم الدفاع المدني تحركت منذ الساعات الأولى للمنخفض في مختلف مناطق القطاع، لتلبية نداءات المواطنين والتعامل مع تداعيات الأمطار والرياح.

وأشار إلى أن حجم المعاناة يتفاقم في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الخيام لم تصمد أمام الرياح والأمطار، وأن الظروف الحالية تكشف حجم الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين.

وأضاف "أن قطاع غزة يواجه فصل الشتاء الرابع منذ اندلاع الحرب"، مطالبًا المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بالاستجابة لنداءات المواطنين، والعمل على توفير خيام جديدة وإعادة تجهيز أماكن إيواء النازحين وتثبيتها بصورة مناسبة لمواجهة الظروف الجوية.

وشدد على ضرورة إدخال المعدات اللازمة إلى القطاع، لدعم قدرات طواقم الدفاع المدني وتمكينها من التعامل مع تداعيات المنخفضات الجوية وإنقاذ المتضررين وتلبية استغاثات المواطنين.