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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد دياب يهنئ علي ماهر بتولي قيادة منتخب مصر ويوجه رسالة خاصة للتوأم حسن

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة
أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة
إسلام مقلد

تقدم النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة بخالص التهنئة إلى الكابتن علي ماهر بمناسبة توليه المسؤولية الفنية لمنتخب مصر الأول خلفًا للتوأم حسام وإبراهيم حسن متمنيًا له ولجهازه المعاون التوفيق والنجاح في مهمته الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد دياب في تهنئته تمنياته بأن ينجح علي ماهر في قيادة المنتخب الوطني لتحقيق تطلعات الجماهير المصرية ومواصلة العمل من أجل الوصول بالكرة المصرية إلى المكانة التي تستحقها في ظل التحديات والاستحقاقات المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

كما حرص رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة على توجيه رسالة تقدير إلى التوأم حسام وإبراهيم حسن معربًا عن خالص شكره وامتنانه لما قدماه خلال فترة قيادتهما للمنتخب الوطني ومتمنيًا لهما التوفيق والنجاح في خطواتهما المقبلة.

واختتم أحمد دياب رسالته بالتأكيد على دعمه الكامل لمنتخب مصر في المرحلة الجديدة مشددًا على أن مصلحة الكرة المصرية تظل الهدف الأسمى وأن الجماهير المصرية تستحق دائمًا الأفضل.

مصلحة المنتخب على رأس الأولويات

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سبق وشدد في بيانه الصادر أمس على أن مصلحة المنتخب الوطني الأول تأتي على رأس أولوياته وأن الحفاظ على استقرار المنتخب يمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون.

وقال اتحاد الكرة فى بيانه : " في ضوء اجتماع مجلس إدارة الاتحاد وبعد دراسة كل الملابسات والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية وما ترتب عليها من تداعيات وتأثير سلبى على الصورة الإيجابية لمنتخبنا الوطني واستقراره فقد قرر مجلس الإدارة في إطار مسئوليته  توجيه الشكر إلى الكابتن حسام حسن وجهازه الفنى والإداري استناداً إلى بنود العقد.

ويثمن الاتحاد ما قدمه حسام حسن من جهود وعطاء خلال فترة توليه مسئولية القيادة الفنية متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة.

تكليف علي ماهر

كما قرر مجلس إدارة الاتحاد تكليف علي ماهر بتولي مهام المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة وعرض تصوره لتشكيل الجهاز الفنى.

وفي هذا الإطار يجدد الاتحاد المصري لكرة القدم دعوته إلى جماهير الكرة المصرية وكل الداعمين للمنتخب الوطني لمواصلة مساندتهم والالتفاف حول المنتخب في هذه المرحلة المهمة بما يدعم  مسيرة منتخبنا الوطني نحو تحقيق طموحات جماهيره.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اجتماعًا مع علي ماهر المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول  لمناقشة استعدادات المنتخب للمرحلة المقبلة على أن يعرض المدير الفني غدًا أسماء الجهاز المعاون على مجلس الإدارة لاعتماد تشكيله قبل انطلاق معسكر الفراعنة.

وعقب الاجتماع قام علي ماهر بجولة تفقدية داخل مركز المنتخبات الوطنية شملت فندق الإقامة وصالة الألعاب الرياضية «الجيم» والمطعم للتعرف على الإمكانات والتجهيزات المتاحة قبل بدء المعسكر.

النائب أحمد دياب أحمد دياب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة رابطة الأندية المصرية المحترفة منتخب مص

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