بولندا تعلن حالة الحداد الوطني لمدة يومين عقب حادث إطلاق النار في "كراكوف"

أعلنت وزارة الداخلية البولندية، حالة الحداد الوطني على مدار اليوم والغد في أعقاب حادث إطلاق النار الذي شهدته أمس مدينة "كراكوف" الواقعة جنوبي البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية كارولينا جاليتسكا - في منشور عبر حسابها الرسمي على "إكس" اليوم /الأحد/ - إنه "على خلفية الأحداث المأساوية التي وقعت في كراكوف أمس السابع من نوفمبر، تم إعلان الحداد الوطني في البلاد على مدار اليوم و الغد الثامن والتاسع من نوفمبر".

كان لوكاس جيبالا عمدة مدينة "كراكوف" قد وقع أمس أمرا بإعلان فترة حداد في المدينة تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وشهدت "كراكوف"، ثاني أكبر المدن البولندية في حوالي الساعة الثالثة من عصر أمس /السبت/، هجوما دمويا بعدما قاد رجل يبلغ من العمر 24 عاما سيارته إلى ساحة السوق الرئيسية، وفتح النار عشوائيا على المارة؛ مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به - وهو مواطن بولندي متأثر بأفكار اليمين المتطرف - بعد تبادل لإطلاق النار ونُقل إلى المستشفى.