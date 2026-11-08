علي ماهر في اتحاد الكرة لتشكيل جهاز منتخب مصر وتسليم قائمة معسكر نوفمبر| خاص

كشفت مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لموقع «صدى البلد» أن الكابتن علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، توجه إلى مقر الاتحاد، تمهيدًا للإعلان عن تشكيل جهازه المعاون، إلى جانب تسليم قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر المنتخب خلال شهر نوفمبر الجاري.

جلسة لحسم أسماء الجهاز المعاون

وأوضحت المصادر أنه من المقرر عقد جلسة مع علي ماهر لمناقشة الأسماء التي طرحها لتولي المناصب المختلفة داخل الجهاز الفني الجديد، تمهيدًا لاعتمادها والإعلان عنها رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وتشهد الجلسة أيضًا مناقشة العناصر التي يمكن الإبقاء عليها من الجهاز السابق بقيادة حسام حسن، في إطار عملية إعادة تشكيل الجهاز الفني، وتحديد الأسماء المستمرة في مناصبها، مقابل العناصر التي سيتم استبدالها.

قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهتي مالاوي

ومن المنتظر أن يسلم علي ماهر قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر نوفمبر، استعدادًا لخوض مباراتي مالاوي ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

وتأتي هذه التحركات في بداية مهمة علي ماهر مع الفراعنة، وسط ترقب للإعلان عن الجهاز المعاون والقائمة الأولى التي سيعتمد عليها المدرب الجديد، في ظل ضيق الوقت قبل الاستحقاقين المقبلين ورغبة الجهاز الفني في تجهيز المنتخب للمرحلة القادمة.