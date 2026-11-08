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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون صباحًا ؟

الماء بالليمون
الماء بالليمون
قسم المرأة

يُعد مشروب الماء بالليمون من المشروبات الطبيعية التي يفضلها الكثير، خاصة في بداية اليوم وقبل الذهاب للعمل ، وذلك نظرًا لمذاقه المنعش وسهولة تحضيره.

وما لا يعرفه الكثير أن فوائده لا تقتصر على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي الليمون على عناصر غذائية مهمة تدعم الصحة بطرق  كثيرة

ووفقًا لموقع هيلث لاين فأن لهذا المشروب فوائد عديدة


الوقاية من حصوات الكلى:

يحتوي الليمون على حمض الستريك الذي قد يساعد على تقليل تكون بعض أنواع حصوات الكلى، خاصة حصوات أكسالات الكالسيوم، من خلال زيادة مستوى السترات في البول.

ويساهم شرب الماء بكميات كافية في تخفيف تركيز الأملاح، وتقليل احتمالات تكوّن الحصوات  .

مصدر قوي لفيتامين سي: يحتوي الليمون على فيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة المهمة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

كما يدعم وظائف الجهاز المناعي، ويساهم في إنتاج الكولاجين اللازم لصحة الجلد والأوعية الدموية، ويساعد الجسم على امتصاص الحديد.


تعزيز ترطيب الجسم: يساعد شرب الماء بالليمون على زيادة كمية السوائل التي يحصل عليها الجسم يوميًا، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يفضلون شرب الماء العادي.

ويضيف الليمون نكهة منعشة تشجع على شرب كميات كبيرة من الماء، مما يدعم وظائف الجسم الحيوية ويحافظ على توازن السوائل.


دعم صحة الجهاز الهضمي:

يساهم شرب الماء بانتظام في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك الناتج عن قلة السوائل.

كما أن تناول الماء بالليمون صباحًا قد يساعد على بدء اليوم بترطيب الجسم، لكنه ليس علاجًا مباشرًا لمشاكل الجهاز الهضمي  .

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