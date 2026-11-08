هشام يكن: الزمالك في طريقه لاسترداد 65 مليون جنيه من قضايا سابقة

كشف هشام يكن عن اقتراب نادي الزمالك من استرداد 65 مليون جنيه، تتعلق بقضايا سابقة مرتبطة بنادي ماريتيمو البرتغالي ومحمد إبراهيم، لاعب الفريق الأبيض السابق.

الزمالك

وأضاف يكن أن موظفة إدارية بالإدارة المالية السابقة سترد 4.5 مليون جنيه إلى النادي، مشيرًا إلى أن هناك مبالغ أخرى سبق استردادها، من بينها 100 ألف دولار، إلى جانب إعادة أحد أعضاء مجلس الإدارة 55 مليون جنيه.

وأكد هشام يكن أن هذه المبالغ تمثل جزءًا من مستحقات الزمالك التي يجري العمل على استردادها، مشددًا على أن أزمة النادي، من وجهة نظره، لا تتعلق بغياب الأموال بقدر ما ترتبط بسوء اختيار الأشخاص، ووجه الشكر إلى جوهر نبيل والجهات السيادية على جهودهم في هذا الملف.