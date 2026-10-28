فوز مهم قبل إفريقيا.. هشام يكن يشيد بمستوى الزمالك أمام المقاولون

أشاد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، بمستوى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، عقب فوزه على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب هشام يكن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مستوى مبشر جدًا قبل دور المجموعات والفرق الإفريقية اللي هنلعب قدامها».

وحقق الزمالك فوزًا مهمًا على المقاولون العرب في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية ويعزز موقفه في جدول ترتيب الدوري الممتاز، قبل خوض منافسات دور المجموعات في البطولة الإفريقية.

ترتيب الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة، ليصعد إلى المركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 21 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد المقاولون العرب عند 11 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب.

ويأمل الزمالك في مواصلة تقديم المستويات الجيدة خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الانتصارات المحلية في الاستعداد للمواجهات الإفريقية المقبلة، سعيًا للمنافسة بقوة على اللقب القاري.