أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: نتطلع للتعاون مع روسيا في مجال المحطات النووية الصغيرة والعائمة.. الحكومة: تنفيذ 65 تكليفًا رئاسيًا حتى عام 2030.. ومستهدفات لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:





الرئيس السيسي: نتطلع للتعاون مع روسيا في مجال المحطات النووية الصغيرة والعائمة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع روسيا في عدد من المجالات الاستراتيجية، تشمل إنشاء المحطات النووية الصغيرة والعائمة، واستخراج المعادن النادرة، إلى جانب تطوير التعاون في مشروعات الطاقة النووية.

بوتين: التبادل التجاري بين مصر وروسيا يتجاوز 10 مليارات دولار.. واحتفالية كبرى بالوحدة النووية الثانية في الضبعة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك فرصًا واسعة لتعزيز العلاقات بين مصر وروسيا، مشددًا على أن التعاون بين البلدين يقوم على أساس المصالح والمنافع المشتركة، ويشهد تطورًا ملحوظًا بوتيرة متسارعة.

الحكومة: تنفيذ 65 تكليفًا رئاسيًا حتى عام 2030.. ومستهدفات لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تنفيذ 65 تكليفًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، جرى الإعلان عنها خلال منتدى مصر، وتمتد مستهدفاتها حتى عام 2030.

وزير الخارجية: بذلنا جهودا كبيرة في إقناع الفصائل الفلسطينية بتسليم السلاح ولكن رد الفعل الإسرائيلي سلبي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أنه لم يتم تنفيذ كافة بنود ومراحل خطة الرئيس الأمريكي ترامب للسلام في غزة.

وزير التموين: دراسة إنشاء منطقة لوجستية روسية في مصر

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تبحث تأسيس منطقة لوجستية متطورة على الأراضي المصرية بالشراكة مع روسيا، لتلعب دور المحور الرئيسي لحركة التجارة بين موسكو والقارة السمراء، مبيناً أن العمل يجري حالياً على صياغة دراسات الجدوى اللازمة تلبيةً لتوجيهات القيادة السياسية.

القومية للأنفاق: المصريون ينفذون أعمال حفر المترو الجديد لأول مرة دون الاستعانة بخبرات أجنبية

أكد الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن المصريين ينفذون أعمال حفر المترو الجديد لأول مرة دون الاستعانة بخبرات أجنبية، في خطوة تعكس تنامي الخبرات الوطنية في تنفيذ مشروعات النقل الجماعي.

حفيد عبدالناصر: ثروات أفريقيا تجعلها محط أطماع دولية.. والعلم والتكنولوجيا يؤهلانها للريادة

قال جمال عبدالناصر، حفيد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، إن استقلال أفريقيا كان من أولويات الرئيس الراحل، مؤكدًا أن عبدالناصر عاش ومات مدافعًا عن استقلال مصر، باعتبارها جزءًا من القارة الأفريقية.



العقيد حاتم صابر: الذكاء الاصطناعي سهّل صناعة الأخبار المفبركة

أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، أن التطور المتسارع في أدوات الذكاء الاصطناعي سهّل عمليات التزييف الرقمي وإنتاج محتوى صوتي فائق الدقة، قد يصعب اكتشافه بالوسائل التقليدية، مشددًا على أهمية رفع وعي المواطنين بمخاطر الأخبار المفبركة والمعلومات المضللة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



مصطفى البرغوثي: لا توجد اختلافات أيديولوجية بين نتنياهو وأحزاب اليمين المتطرف

الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، أنه لا توجد اختلافات أيديولوجية جوهرية بين بنيامين نتنياهو وأحزاب اليمين المتطرف في إسرائيل، مشيرًا إلى أن التنافس السياسي يدور بين أحزاب اليمين الصهيوني واليمين الأكثر تطرفًا.

حفيدة نيلسون مانديلا تدعو إلى وحدة أفريقيا واستثمار ثرواتها لصالح شعوبها

دعت نديليكا مانديلا، حفيدة الزعيم الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا، إلى تعزيز الوحدة الأفريقية وتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي، مؤكدة ضرورة أن تشكل مسيرة الكفاح التي خاضها الأجداد دافعًا لمواصلة البناء والتنمية في القارة.











