قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أردوغان يبحث مع ترامب هاتفيًا التطورات الإقليمية والدولية
رئيس وزراء كندا يحضر اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث لتعزيز الشراكات في التجارة والاستثمار والتنمية
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟
تشكيل تشيلسي الرسمي أمام ليفربول في كأس كاراباو
الرئيسان السيسي وبوتين يبحثان تطورات عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة
مدرسة الفن والهندسة.. الزمالك يهزم المقاولون العرب بهدفي شيكو بانزا ومحمد حمد في الدوري
الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والمقاولون
سعر سبائك الذهب اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. سبيكة 10 جرامات بكام؟
قفزة في السياحة الروسية لمصر.. بوتين يكتشف أرقامًا قياسية خلال مباحثاته مع الرئيس السيسي
الرئيسان السيسي وبوتين يبحثان تطورات عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة
القاضية ممكن.. شيكو بانزا يُحرز هدفًا قاتلًا للزمالك أمام المقاولون العرب
أقل سعر للدولار مساء تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

غرامات تصل إلى 3 أمثال تكلفة الإعلان.. كيف يواجه القانون الإعلانات المخالفة على الطرق؟

الاعلانات
الاعلانات
حسن رضوان

حدد القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، العقوبات المقررة على وضع الإعلانات واللافتات بالمخالفة لأحكامه والقرارات المنفذة له، واضعا ضوابط للتعامل مع المخالفات، تبدأ بالغرامات المالية ولا تتوقف عند إزالة الإعلان وإلزام المخالف بإعادة الوضع إلى أصله.

ونصت المادة 9 من القانون على معاقبة كل من يضع إعلانا أو لافتة بالمخالفة لأحكام القانون، أو يتسبب في وضعهما، بغرامة لا تقل عن مثلي تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك التكلفة، مع تعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

إزالة الإعلان المخالف ورد الشيء إلى أصله

ولم تقتصر العقوبات على الغرامة المالية، إذ أوجب القانون الحكم بإزالة الإعلان أو اللافتة، وإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله، إلى جانب أداء ضعف الرسوم المقررة للترخيص.

وفي حال عدم تنفيذ المخالف قرار الإزالة وإعادة الوضع إلى أصله خلال المدة المحددة بالحكم، يجوز للجهة المختصة تنفيذ الإزالة بنفسها على نفقة المخالف، دون جواز مطالبته لها بأي تعويض عن التلف الذي قد يلحق بالإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها من المشتملات.

شهر واحد لاسترداد الإعلان بعد إزالته

ونظم القانون أيضا آلية استرداد الإعلانات واللافتات التي جرت إزالتها، حيث منح صاحب الشأن مهلة شهر من تاريخ إخطاره بالإزالة لاسترداد الإعلان ومشتملاته، بشرط سداد نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة للترخيص.

أما في حال انقضاء هذه المهلة دون استرداد الإعلان، فيجوز للجهة المختصة بيعه بالطريق الإداري، وتحصيل المبالغ المستحقة لها وفقا لأحكام القانون.

الخطر على المرور والممتلكات يتيح الإزالة الفورية إداريا

وفي الحالات التي يشكل فيها بقاء الإعلان أو اللافتة خطرا على سلامة مستخدمي الطرق أو السكان أو الممتلكات، أو يتسبب في إعاقة حركة المرور، منح القانون الجهة الإدارية صلاحية إزالة الإعلان على نفقة المخالف، مع تحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري.

وتعكس هذه الأحكام توجه القانون إلى تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، من خلال إلزام المعلنين بالضوابط القانونية، وتحديد مسؤوليات المخالفين، ومنح الجهات المختصة صلاحيات للتعامل مع الإعلانات التي تمثل خطرا على السلامة العامة أو تؤثر في حركة المرور.

قانون تنظيم الإعلانات العقوبات الإعلانات واللافتات بالمخالفة الطرق العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

تجاوز الـ 56 جنيها.. وهذا أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

نادر السيد

القصة الكاملة لأزمة نادر السيد حارس الزمالك السابق وحكاية الـ 100 ألف دولار

ترامب ونتنياهو

أول تعليق من ترامب على انتخابات إسرائيل: نتنياهو نجا من هزيمة ساحقة

انتشار البوست بصفحات المعلمين

منشورات المطالبة بجعل رمضان اجازة بالمدارس تنتشر بصفحات المعلمين بفيسبوك.. والأهالي يؤيدون

ترشيحاتنا

حصول ذوي الاعاقة على سيارات مدعومة

بعد تحرك البرلمان .. ضوابط حصول ذوي الإعاقة على سيارات مدعومة

الاعلانات

غرامات تصل إلى 3 أمثال تكلفة الإعلان.. كيف يواجه القانون الإعلانات المخالفة على الطرق؟

مجلس النواب

نواب لـ«صدى البلد»: حماية الأسرة المصرية من مخاطر السوشيال ميديا تتطلب تشريعات حاسمة

بالصور

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

أسعار أم جي 6 موديل 2019 المستعملة في مصر

ام جى 6 موديل 2019
ام جى 6 موديل 2019
ام جى 6 موديل 2019

سيارات تحيا مصر للشباب.. 5 شروط للحصول على المركبات المعفاة من الجمارك

مبادرة سيارات تحيا مصر
مبادرة سيارات تحيا مصر
مبادرة سيارات تحيا مصر

لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز

لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز
لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز
لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز

فيديو

سيدة واجهت النيران بشجاعة

سيدة بورسعيد تواجه النيران بشجاعة وتنقذ عقار من كارثة

عماد كمال

بعد نجاح أغنية المصريين.. عماد كمال يطرح أغنيته مش خسارة عبر منصات التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد