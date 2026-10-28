معايا تصريح.. عفاف شعيب تعلق على إخطار جمعية الحق في الدواء بشأن إعلانات الأدوية| خاص

أثار إعلان لأحد الأدوية، شارك فيه عدد من الفنانين من بينهم الفنانة عفاف شعيب، جدلًا بعد إخطار جمعية «الحق في الدواء» نقابة المهن التمثيلية بشأن إعلانات للترويج لأدوية ومكملات غذائية، ومطالبتها بمراجعة مدى الالتزام بالضوابط المنظمة للإعلان عن المنتجات الطبية.

وأوضحت عفاف شعيب فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد” أن لديها تصريحًا بشأن الأزمة وأن الموضوع تم بشكل رسمي بعد موافقة وزارة الصحة لأن الدواء مرخص.

وكانت جمعية «الحق في الدواء» تقدمت بإخطار إلى نقابة المهن التمثيلية بشأن إعلانات شارك فيها عدد من الفنانين، مطالبة بمراجعة الإعلانات محل الاعتراض واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

جمعية «الحق في الدواء»

شهدت جمعية «الحق في الدواء» عددًا من التحركات خلال أكتوبر 2026، من بينها التقدم بإخطار إلى نقابة المهن التمثيلية للمطالبة بمساءلة 16 فنانًا، من بينهم عفاف شعيب ونشوى مصطفى وهالة فاخر وأحمد فتحي وسلوى عثمان وأحمد ماهر ونورهان، على خلفية مشاركتهم في إعلانات للترويج لمستحضرات دوائية ومكملات غذائية عبر قنوات غير معروفة، بحسب ما ذكرته الجمعية بشأن الإعلانات محل الاعتراض.

كما رحبت الجمعية بقرارات الهيئة القومية لسلامة الغذاء المتعلقة بتشديد الرقابة على إعلانات المكملات الغذائية، وطالبت بوضع ضوابط ملزمة لتنظيم الترويج لهذه المنتجات، بما يسهم في حماية المستهلكين.