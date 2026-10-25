قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.. أحدث الأسعار
15 ألف جنيه في سنتين.. تفاصيل قرار الحكومة بشأن الحد الأدنى لمرتبات المدرسين
حكومة الشرق الليبية تدعو مجلس النواب لدعم المفاوضات مع مصر بشأن الحدود البحرية والبرية
الحسين عموتة: حققنا هدفنا بالتأهل لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية
خلاف على أولوية المرور.. القبض على قائد توك توك حطم زجاج سيارة موظف بالأميرية
أحدهم اختفى 3 أيام.. وفاة شخصين وإصابة 3 من أبناء بني سويف والفيوم
أمين عام الأمم المتحدة: المتحف المصري الكبير منارة تُجسد تراث مصر الثري.. وزيارته تجربة ممتعة
بعد صعوده اليوم الأحد.. اعرف متوسط سعر الدولار في مصر
سعر بي إم دبليو الفئة الأولى موديل 2026 في السعودية
«مش هضيّع تاريخي».. عفاف شعيب تكشف أسباب قلة مشاركتها فى الأعمال الفنية وموقفها من العودة في رمضان 2027 | خاص
خلاف غير مسبوق بين رئيس أركان جيش الاحتلال ونتنياهو بشأن إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«مش هضيّع تاريخي».. عفاف شعيب تكشف أسباب قلة مشاركتها فى الأعمال الفنية وموقفها من العودة في رمضان 2027 | خاص

عفاف شعيب
عفاف شعيب
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة عفاف شعيب أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، موضحة أنها لم تجد العمل الذي يشجعها على العودة، رغم قراءة أكثر من سيناريو خلال الفترة الحالية، استعدادًا لاحتمال المشاركة في موسم دراما رمضان 2027.

وقالت عفاف شعيب، في تصريح خاص لموقع«صدى البلد»، إنها تقرأ حاليًا عددًا من الأعمال الفنية، لتقرر مشاركتها فى ماراثون رمضان المقبل 2027 ، مؤكدة أنها لم تحسم موقفها أو توافق رسميًا على أي منها حتى الآن.

وأضافت عفاف شعيب أن غيابها خلال الفترة الماضية يرجع إلى عدم عثورها على الدور الذي يجذبها ويضيف إلى رصيدها الفني، قائلة: «ما لقيتش حاجة تشدني، وما لقيتش حاجة تخدمني، وما لقيتش حاجة تليق بمشواري الفني ومش حابة اظهر وخلاص ». 

وأوضحت عفاف شعيب أنها تحرص على اختيار أعمال تحافظ على تاريخها الفني وتترك أثرًا لدى الجمهور، قائلة: "ما ينفعش تاريخي ده كله، الأعمال اللي سابت في أذهان الناس، ما أقدرش أضيعها". 

وأكدت عفاف شعيب أن الدور الذي تبحث عنه لا بد أن يكون جزءًا من عمل متكامل، له قيمة وتأثير في المجتمع، قائلة إنها تفضل تقديم أعمال تخدم البلد والمرأة والمجتمع المصري والعربي، وتقدم للجمهور نماذج يمكن الاستفادة منها والاقتداء بها.

أعمال عفاف شعيب 

وكانت شاركت عفاف شعيب فى ماراثون رمضان 2025 بمسلسل جريمة منتصف الليل. 

ومسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة النجوم، رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبد الله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، بالإضافة إلى إلهام عبد البديع، ميار الغيطي، وملك قورة، ويشارك من جيل الفنانين الشباب، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، والفنانين أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبد الغني.

عفاف شعيب اعمال عفاف شعيب مسلسلات رمضان 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

سعر الدولار

سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

حالة الطقس اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026.. أمطار رعدية وشبورة كثيفة

منخفض جوي ومفاجآت في الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الأيام المقبلة؟

الذهب والدولار

بعد تراجعه لأدنى مستوى.. الدولار يدفع أسعار الذهب إلى الصعود في مصر

ترشيحاتنا

المتهمة

رسائل مسيئة للسمعة .. القبض على طالبة هددت زميلتها في كفر الشيخ

متهمين - أرشيفية

حبس المتهمين بسرقة أموال رجل أعمال شهير في المقطم 4 أيام على ذمة التحقيقات

والدة الطفل سند

محامية والد سند ضحية الصفع: القضية لسه مستمرة وتصالح الأب والأم في اتهامات متبادلة أخرى

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

فيديو

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد