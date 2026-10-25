«مش هضيّع تاريخي».. عفاف شعيب تكشف أسباب قلة مشاركتها فى الأعمال الفنية وموقفها من العودة في رمضان 2027 | خاص

كشفت الفنانة عفاف شعيب أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، موضحة أنها لم تجد العمل الذي يشجعها على العودة، رغم قراءة أكثر من سيناريو خلال الفترة الحالية، استعدادًا لاحتمال المشاركة في موسم دراما رمضان 2027.

وقالت عفاف شعيب، في تصريح خاص لموقع«صدى البلد»، إنها تقرأ حاليًا عددًا من الأعمال الفنية، لتقرر مشاركتها فى ماراثون رمضان المقبل 2027 ، مؤكدة أنها لم تحسم موقفها أو توافق رسميًا على أي منها حتى الآن.

وأضافت عفاف شعيب أن غيابها خلال الفترة الماضية يرجع إلى عدم عثورها على الدور الذي يجذبها ويضيف إلى رصيدها الفني، قائلة: «ما لقيتش حاجة تشدني، وما لقيتش حاجة تخدمني، وما لقيتش حاجة تليق بمشواري الفني ومش حابة اظهر وخلاص ».

وأوضحت عفاف شعيب أنها تحرص على اختيار أعمال تحافظ على تاريخها الفني وتترك أثرًا لدى الجمهور، قائلة: "ما ينفعش تاريخي ده كله، الأعمال اللي سابت في أذهان الناس، ما أقدرش أضيعها".

وأكدت عفاف شعيب أن الدور الذي تبحث عنه لا بد أن يكون جزءًا من عمل متكامل، له قيمة وتأثير في المجتمع، قائلة إنها تفضل تقديم أعمال تخدم البلد والمرأة والمجتمع المصري والعربي، وتقدم للجمهور نماذج يمكن الاستفادة منها والاقتداء بها.

أعمال عفاف شعيب

وكانت شاركت عفاف شعيب فى ماراثون رمضان 2025 بمسلسل جريمة منتصف الليل.

ومسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة النجوم، رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبد الله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، بالإضافة إلى إلهام عبد البديع، ميار الغيطي، وملك قورة، ويشارك من جيل الفنانين الشباب، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، والفنانين أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبد الغني.