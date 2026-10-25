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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيناس عز الدين: اشتغلت أجمل 5 سنوات مع عادل امام في مسرحية بودي جارد

إيناس عز الدين وعادل إمام
إيناس عز الدين وعادل إمام
تقى الجيزاوي

استعادت الفنانة إيناس عز الدين ذكرياتها مع الزعيم عادل إمام، من خلال صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تذكرت خلالها بداياتها الفنية ومشاركتها في مسرحية بودي جارد، التي جمعتها بالزعيم عادل آمام، مؤكدة أن هذه التجربة تمثل محطة مهمة في حياتها الفنية.

وعبّرت إيناس عز الدين عن اعتزازها بالعمل مع الفنان عادل إمام، مشيرة إلى أن مشاركتها في مسرحية «بودي جارد» كانت من أبرز خطواتها الأولى في عالم الفن، وأنها تحمل لها ذكريات خاصة لا تنساها.

وكشفت عن نصيحة مهمة تلقتها من الزعيم في بداية مشوارها، مؤكدة أنه لم يبخل عليها يومًا بالنصيحة الصادقة التي تركت أثرًا في حياتها المهنية، إذ قال لها: لو حبيتي شغلك هيحبك، أخلصي له هيخلص لك.. إنتي ربنا جاعل فيكي القبول، فيا ريت تستغلي ده.

وأوضحت إيناس أن هذه الكلمات ظلت حاضرة في ذاكرتها، لما تحمله من معانٍ تتعلق بالإخلاص في العمل والإيمان بالموهبة واستثمار الفرص المتاحة، معربة عن فخرها بالتجربة التي جمعتها بأحد أبرز نجوم الفن المصري.

وتحدثت إيناس عز الدين عن محطات أخرى في مشوارها الفني، بعد مسرحية بودى جارد وهى مشاركتها في مسلسل رجال أعمال بطولة كل من الفنان الراحل يوسف شعبان وعمر الحريري .

وأضافت أن مشوارها الفني شهد لاحقًا تحولًا من العمل المسرحي إلى الدراما التلفزيونية، بعدما خاضت تجربة الوقوف على خشبة المسرح أمام الزعيم عادل إمام، وهي التجربة التي تعتز بها وتعتبرها من المحطات المهمة في مسيرتها.

وتُعد مسرحية «بودي جارد» من الأعمال المسرحية الشهيرة في مشوار الفنان عادل إمام، وشارك فيها عدد من الفنانين، وحققت نجاحًا جماهيريًا خلال سنوات عرضها، كما ارتبط اسمها بفترة مهمة من تاريخ المسرح المصري.

وتبقى تجربة إيناس عز الدين في المسرحية واحدة من الذكريات التي تستعيدها الفنانة باعتزاز، خاصة لما حملته من فرصة للعمل مع الزعيم والاستفادة من نصائحه وخبرته الفنية، في مرحلة مبكرة من مشوارها.

إيناس عز الدين مسرحية بودي جارد عادل آمام

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