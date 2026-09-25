في جدة.. إيناس عز الدين تتألق بفستان موف في أحدث ظهور

تألقت الفنانة إيناس عز الدين بإطلالة جديدة ومميزة، خلال مشاركتها في فعاليات بيت الأزياء السعودي بمدينة جدة، حيث حرصت على مشاركة جمهورها مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة لاقت تفاعلاً وإعجاباً كبيراً من متابعيها.

واختارت إيناس عز الدين فستاناً باللون الموف، جاء بتصميم مميز يعكس ذوقها في اختيار إطلالاتها، لتظهر بإطلالة تجمع بين الأناقة والرقي، وهو ما جعلها محط أنظار الحضور وجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونالت الصور التي نشرتها إيناس عز الدين إعجاب متابعيها، الذين تفاعلوا مع إطلالتها وأشادوا باختيارها للفستان، مؤكدين أن اللون والتصميم منحاها ظهوراً مختلفاً ومميزاً.

إطلالات إيناس عز الدين

وتحرص إيناس عز الدين خلال ظهورها في المناسبات المختلفة على اختيار إطلالات متنوعة تبرز اهتمامها بالموضة والأزياء، إلى جانب نشاطها الفني الذي تحرص من خلاله على التواصل المستمر مع جمهورها ومتابعيها.

ويأتي هذا الظهور اللافت ليؤكد المكانة التي تحظى بها الفنانة لدى جمهورها، وقدرتها على جذب الأنظار بإطلالات تجمع بين الأناقة والبساطة، لتواصل حصد الإعجاب سواء على المستوى الفني أو من خلال حضورها المميز على مواقع التواصل الاجتماعي.