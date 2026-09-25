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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو دياب بعد دخوله موسوعة جينيس: رضا جمهوري وتطوير موسيقاي هما إنجازي الأهم

عمرو دياب
عمرو دياب
محمد سعيد

أعلنت جينيس للأرقام القياسية تسجيل إنجاز جديد  باسم الفنان عمرو دياب، بعد تحقيقه الرقم القياسي الأكبر لاحتلاله عدد من الأسابيع في المركز الأول على قائمة بيلبورد عربية لأفضل 100 فنان (Billboard Arabia Artist 100)، حيث تصدّر القائمة لمدة 69 أسبوعًا.

واعتبر عمرو دياب أن هذا الإنجاز يعود بالدرجة الأولى إلى جمهوره، مؤكدًا أن كل عمل يقدّمه يهدف دائمًا إلى إسعادهم، وأن محبتهم ودعمهم يشكّلان الدافع الأساسي وراء استمراريته.

وأضاف الفنان عمرو دياب: أحرص دائمًا على أن تتطور موسيقاي وتتنوع مع حمهوري، ويهمني مع كل عمل جديد أن أعرف كيف يستقبله ويتفاعل معه.

وتابع: إن جمهوري ورضاه عمّا أقدمه هما الإنجاز الأول والأهم بالنسبة إليّ".

تكريم عمرو دياب 

ويمثّل هذا التكريم ثاني ألقاب جينيس للأرقام القياسية في مسيرة النجم عمرو دياب، ويضاف إلى سجل فني استثنائي امتد لأكثر من أربعة عقود، حافظ خلالها على حضوره في صدارة المشهد الموسيقي العربي، ووصل بأعماله إلى أجيال متعاقبة.

وقالت جهينة خالدية، رئيس التحرير التنفيذي لبيلبورد عربية: "نحتفل اليوم بفنان عربي وعالمي صنع معادلته الخاصةللنجاح، ولم يكتفِ بمواكبة الزمن، بل سبقه في محطات كثيرة. هذا اللقب امتداد لمسيرة صنعت جزءًا كبيرًا من ذاكرتناالموسيقية، ونفخر في بيلبورد عربية بأن هذا الإنجاز التاريخيتحقق على قوائمنا التي توثّق نجاح الموسيقى العربية".

ويأتي هذا اللقب الجديد ليضاف إلى سجل عمرو دياب الحافل بالأرقام القياسية، ويؤكد استمرارية تأثيره في المشهدالموسيقي العربي، وقدرته على الحفاظ على مكانته مع كل مرحلة جديدة من مسيرته الفنية.

وعلى امتداد مسيرته، قدّم عمرو دياب مجموعة من الأغاني التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا ورافقت أجيالًا متعاقبة. 

من أبرزها "نور العين"، التي صدرت منذ نحو ثلاثة عقود وما زالتتحظى بانتشار عربي وعالمي، مرورًا بأعمال مثل "تملي معاك" و"قمرين" وصولًا إلى نجاحاته الحديثة، ومنها "بابا" و"خطفوني" و"لولا البنات". ويعكس هذا الامتداد قدرته على الجمع بين أرشيف موسيقي راسخ وأعمال جديدة تحافظ على حضوره في صدارة المشهد.

جينيس جينيس للأرقام القياسية عمرو دياب الفنان عمرو دياب

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