قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تقدم أكثر من 305 آلاف خدمة طبية بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 45 يوما
رئيس بيشكتاش: صلاح لم يكن مناسبا لنظام الفريق
عبد العاطي ونظيره الإريتري يبحثان تطورات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر
مقاتلات الناتو تعترض سرب من الطائرات الروسية فوق بحر البلطيق
حقيقة تحرير أسعار الأدوية.. رئيس الشعبة يحسم الجدل
30 سلعة بتخفيضات 25%.. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين حتى مارس 2027
خليك جار صلاح.. إعلان عقاري يستغل اسم نجم منتخب مصر لبيع فيلا قرب ملعب بابارا بارك
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2026.. عيار 21 يصعد لهذا المستوى
كيفية استراجاع فلوس انتساباي تم تحويلها بالخطأ .. ماذا تفعل عند الرفض؟
نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية
مخلوط بنواة البلح.. ضبط 600 كيلو بن مغشوش بالغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

جوني ديب
جوني ديب
محمد نبيل

طرحت الشركة المنتجة الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم «Day Drinker»، من بطولة النجم العالمي جوني ديب، الذي يعود به إلى هوليوود بعد غياب دام نحو ثلاث سنوات.
 

ويحمل الإعلان أجواءً يغلب عليها الغموض والإثارة، إذ يظهر جوني ديب بشعر رمادي في دور شخصية غامضة تثير الكثير من التساؤلات حول حقيقتها ودوافعها، لا سيما مع حديثها عن الانتقام، وسط تلميحات إلى أن الأحداث قد ترتبط بقصة أشباح.

يمثل الفيلم رابع تعاون سينمائي بين جوني ديب وبينيلوبي كروز، بعد مشاركتهما في أفلام «بلو» (Blow) عام 2001، و«قراصنة الكاريبي: في بحار غريبة» عام 2011، و«جريمة في قطار الشرق السريع» عام 2017.


من المقرر طرح «شارب النهار» في دور العرض الأمريكية يوم 26 مارس 2027، ليكون واحدًا من أبرز مشروعات ديب السينمائية المقبلة. كما سيظهر النجم قبل ذلك في فيلم «إبنيزر» (Ebenezer) المقرر طرحه في نوفمبر 2026.

جوني ديب صور جوني ديب أفلام جوني ديب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شادي محمد وزوجته

أم أولادي في ذمة الله.. شادي محمد ينعى زوجته السابقة بكلمات مؤثرة

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

ترامب مع وزير الخارجية مانويل توفار

دون إبلاغها.. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماع مع ترامب

الزمالك

4 إيقافات قيد جديدة تهدد الزمالك بسبب مستحقات لاعبين

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

حسام حسن والشناوى

الشناوي منتهي.. رد فعل قوي من الأهلي على تصريحات حسام حسن

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

هشام نصر

تحركات داخل الزمالك بشأن شركة الكرة.. وتحفظات على بعض الأسماء

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة : 2.2 مليون طفل معرضون لسوء التغذية الحاد في اليمن

الأمم المتحدة : 2.2 مليون طفل معرضون لسوء التغذية الحاد في اليمن

الجيش اليمني

القوات الحكومية تعلن السيطرة على مواقع بمديريتي الوازعية بتعز والمضاربة بلحج

الخطوط الجوية الإيرانية

وقف الرحلات الجوية الإيرانية إلى أربيل والسليمانية والنجف اعتباراً من اليوم

بالصور

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

فيديو

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد