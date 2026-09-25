جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

طرحت الشركة المنتجة الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم «Day Drinker»، من بطولة النجم العالمي جوني ديب، الذي يعود به إلى هوليوود بعد غياب دام نحو ثلاث سنوات.



ويحمل الإعلان أجواءً يغلب عليها الغموض والإثارة، إذ يظهر جوني ديب بشعر رمادي في دور شخصية غامضة تثير الكثير من التساؤلات حول حقيقتها ودوافعها، لا سيما مع حديثها عن الانتقام، وسط تلميحات إلى أن الأحداث قد ترتبط بقصة أشباح.



يمثل الفيلم رابع تعاون سينمائي بين جوني ديب وبينيلوبي كروز، بعد مشاركتهما في أفلام «بلو» (Blow) عام 2001، و«قراصنة الكاريبي: في بحار غريبة» عام 2011، و«جريمة في قطار الشرق السريع» عام 2017.



من المقرر طرح «شارب النهار» في دور العرض الأمريكية يوم 26 مارس 2027، ليكون واحدًا من أبرز مشروعات ديب السينمائية المقبلة. كما سيظهر النجم قبل ذلك في فيلم «إبنيزر» (Ebenezer) المقرر طرحه في نوفمبر 2026.