احتفال بحركة إطلاق النار يتسبب في طرد مهاجم إسرائيل أمام النمسا

شهدت مباراة النمسا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية واقعة مثيرة للجدل، بعدما تعرض المهاجم الإسرائيلي سيد أبو فرخي للطرد عقب احتفاله بتسجيل هدف فريقه بطريقة اعتبرها الحكم مخالفة للسلوك الرياضي.

وانتهت المباراة بفوز منتخب النمسا على إسرائيل بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم مساء الخميس على ملعب «رايفايزن أرينا» بمدينة لينتس.

سيد أبو فرخي يسجل ويُطرد

ونجح سيد أبو فرخي، البالغ من العمر 20 عامًا، في تسجيل هدف التعادل لإسرائيل في الدقيقة 55، بعدما ارتقى لكرة داخل منطقة الجزاء وسددها برأسه في الشباك.

وعقب الهدف، توجه اللاعب إلى الراية الركنية، وقام بإخراجها من مكانها، ثم استخدمها بطريقة حاكى بها إطلاق النار، وهو الاحتفال الذي تسبب في حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ثم البطاقة الحمراء.

وكان أبو فرخي قد حصل على البطاقة الصفراء الأولى قبل هدفه بأربع دقائق فقط، ليكمل منتخب إسرائيل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرده.

النمسا تحسم المباراة

وبعد خروج مهاجم إسرائيل، استغل المنتخب النمساوي النقص العددي، وتمكن من استعادة التقدم في الدقيقة 90 عن طريق فيليب مويني، قبل أن يضيف ساسا كالادزيتش الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وأشارت تقارير نمساوية إلى أن احتفال أبو فرخي تسبب في جدل واسع، بينما قال المدير الفني لمنتخب إسرائيل ران بن شيمون إن اللاعب يحتفل بأهدافه بهذه الطريقة بشكل متكرر، وإنه كان يتعين عليه تنبيهه إلى ضرورة التوقف عن ذلك.

وبهذه النتيجة، استهل منتخب النمسا مشواره في دوري الأمم الأوروبية بالفوز على إسرائيل بنتيجة 3-1.