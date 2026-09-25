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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تهديد مباشر لأمن المملكة.. الجامعة العربية تدين محاولة استهداف مدن ومناطق بالسعودية

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية باتجاه عدد من المدن والمناطق بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت الأمانة العامة أن تكرار الاعتداءات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية يمثل تصعيداً بالغ الخطورة وتهديداً مباشراً لأمن المملكة واستقرارها، مجددةً تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع المملكة، ودعمها في اتخاذ ما تراه من تدابير لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وشددت الأمانة العامة على أن استمرار هذا التصعيد الحوثي في المنطقة يقوض فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، ويعيق تهيئة الظروف المواتية لاستئناف المسار السياسي، مجددةً دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار (2216)، بما يصون وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

جامعة الدول العربية ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية السعودية المملكة العربية السعودية المملكة مجلس الأمن الجامعة العربية استهداف المدن السعودية الحوثي

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