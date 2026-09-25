إيران تهدد : عدم تمكين طهران من تسيير رحلاتها سيعني عدم تمتع أي دولة أخرى في المنطقة بهذا الحق

أكد مستشار قائد الثورة الإيرانية محمد مخبر أن إيران لن تقبل بمنعها من تسيير رحلاتها الجوية وتلقي الخدمات المطارّية مشدداً على أن الطيران في المنطقة يجب أن يكون متاحاً للجميع.

وشدد المسؤول الإيراني في تصريحات له على إن عدم تمكين إيران من تسيير رحلاتها سيعني عدم تمتع أي دولة أخرى في المنطقة بهذا الحق .

كما حذر من أن التواطؤ مع الولايات المتحدة في تنفيذ سياساتها العدائية سيبقى في ذاكرة الشعب الإيراني.

وتواصل شركات الطيران الإيرانية تسيير رحلاتها الدولية يوم الأربعاء، متحدية الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة لوقف أسطولها عبر فرض عقوبات على الشركات التي تقدم خدماتها لها.

وأظهر موقع تتبع الرحلات Flightradar24، بعد ساعات من بدء القيود الأمريكية الجديدة، انطلاق 6 رحلات من إيران إلى وجهات شملت بانكوك وبوكيت في تايلاند، وشنغهاي في الصين، وكابول في أفغانستان.

ولا يزال مطار الإمام الخميني في طهران، أكبر مطارات البلاد ومركزها الدولي الرئيسي، يستقبل رحلات مجدولة إلى وجهات دولية مثل الصين وتركيا ودبي، بالإضافة إلى النجف في العراق.



وتعرض الحزمة الجديدة من العقوبات مشغلي المطارات وشركات التزود بالوقود وغيرها من الخدمات لخطر العقوبات الثانوية، إلا أن تنفيذها ومراقبة الالتزام بها يمثل تحديا بحد ذاته.