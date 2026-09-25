خريطة الأمطار.. الأرصاد تكشف المدن والمحافظات المتأثرة والمواعيد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار وتفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة ليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، موضحة المناطق والمحافظات المتأثرة بفترات تقلبات الجو ومواعيدها المتوقعة على مدار اليوم.

وأفادت الهيئة بأن الطقس يظل معتدل الحرارة رطباً في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

خريطة سقوط الأمطار والمحافظات المتأثرة

تتوزع خريطة فرص الأمطار والظواهر الجوية على النحو التالي:

مناطق السواحل وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء: فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريباً على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة وشمال الصعيد: فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد بنسبة ضعيفة (10% تقريباً) إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

مواعيد الشبورة المائية وحركة الرياح

تبدأ الشبورة المائية، في الظهور خلال الصباح الباكر (تحديداً من الساعة 4 وحتى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وتكون كثيفة أحياناً على مناطق من وسط سيناء.

أما نشاط الرياح، تنشط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين (30 إلى 40) كم/س، مما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

اضطراب الملاحة البحرية

حذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليج السويس وخليج العقبة، حيث تصل سرعة الرياح بين (50 إلى 70) كم/س، ويرتفع الموج بين (2.5 إلى 3.5) متر.

وطالبت الهيئة المواطنين والجهات المعنية باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة النشرات والتحديثات الدورية.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم، خلال حالة الطقس بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي: