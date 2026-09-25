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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم .. أمطار تلطف أجواء المحافظات والقاهرة الكبرى والحرارة تتراجع

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الجمعة، يكون معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطباً ليلاً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

شهد الطقس اليوم، صباحا نشاط شبورة مائية تتكون في الصباح الباكر (من 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من وسط سيناء.

فيما يشهد خلال ساعات اليوم، فرص أمطار على السواحل وسيناء، حيث تكون هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

مناطق الأمطار والظواهر الجوية

من المتوقع أيضا أن يشهد الطقس اليوم، فرص أمطار تمتد لجنوب الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، حيث تكون فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد بنسبة ضعيفة (10% تقريباً) إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فيما يكون هناك نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين (30 إلى 40) كم/س على أغلب الأنحاء، مما يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

تحذيرات بحرية عاجلة

وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليجي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين (50 إلى 70) كم/س، وارتفاع الأمواج بين (2.5 إلى 3.5) متر.

وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات الدورية الصادرة عن هيئة الأرصاد.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم الجمعة، بمختلف الانحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 32°C – المحسوسة 34°C
الوجه البحري: العظمى 31°C – المحسوسة 33°C
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28°C – المحسوسة 31°C
السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 29°C – المحسوسة 32°C
شمال الصعيد: العظمى 34°C – المحسوسة 36°C
جنوب الصعيد: العظمى 39°C – المحسوسة 40°C

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم هيئة الأرصاد الجوية

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